Montbard : 11 élèves du lycée professionnel Eugène Guillaume sur un chantier solidaire au Maroc

C'est une aventure pas comme que les autres que vont vivre 11 élèves du lycée professionnel Eugène Guillaume de Montbard. Ce jeudi, ils partent pour le Maroc. Les lycéens vont participer à un projet solidaire : installer des chauffe-eaux solaires dans des écoles qui n'ont pas d'eau chaude.

Ils sont 11 élèves du lycée professionnel Eugène Guillaume à partir au Maroc du 6 au 13 avril. Plus précisément dans un village près de Tazzarine, tout à l'est du Maroc. Mais pas question de se prélasser, les doigts de pied en éventail. Les lycéens vont participer à un projet solidaire : installer des chauffe-eaux solaires dans des écoles qui n'ont pas d'eau chaude, voire de douches. Un projet en partenariat avec le lycée et l'association Rallye Fred.

Améliorer les conditions de vie difficile des habitants du village marocain

Ce n'est pas un, ni deux, mais trois chantiers qui les attendent. Tout est supervisé sur place par cinq de leurs professeurs et le conseiller principal d'éducation Gabriel Zemron : "Il y en a un qui sera pour un internat de jeunes filles, où les sanitaires n'ont pas l'eau chaude courante. Et on va également refaire les bacs de douche, car les jeunes filles se douchent dans des toilettes à la turque, ça va donc leur apporter plus de confort. Et les autres chantiers, ce sera pour des sanitaires dans les écoles primaires." Pour être opérationnels sur le terrain, les élèves ont été formés au lycée avant de partir. Bastien et Maxime font partie du voyage : "On a regardé en cours le matériel qu'on allait devoir utiliser, les schémas électriques, les plans des chauffe-eaux. Mais on verra le plus gros sur place."

Les 11 élèves du lycée Eugène Guillaume de Montbard partent au Maroc du 6 au 13 avril. - Capture d'écran Google Maps

Je m'attends à voir des étendues de dunes." Bastien, 17 ans

Et sur place justement Bastien et Maxime espèrent bien en prendre plein les yeux : "C'est extraordinaire de pouvoir partir comme ça avec le lycée, dans un pays comme le Maroc. Comme le village est dans le désert, je m'attends à voir des étendues de dunes de sable, et connaître une culture totalement différente. C'est une bonne expérience et je pense que je n'aurais pas la chance de le refaire." Dépaysement garanti pour ces jeunes bourguignons qui n'ont pour la plupart jamais pris l'avion. Ce projet a coûté plus de 20 000 euros, il a bénéficié de subventions de la ville de Montbard de la région. Il a également été sponsorisé en grande partie par le Lions Club et l'entreprise Valorem.