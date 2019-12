Montbéliard : des lycéens de terminale inquiets pour le bac, leur matière principale n'est plus assurée

Depuis plus d'un mois, les cours de sciences économiques et sociales (SES) ne sont plus assurés pour une classe de Terminale éco (ES) au lycée Germaine Tillion à Montbéliard. Une matière à fort coefficient, entre 7 et 9, pour le baccalauréat. Les élèves, inquiets, espèrent un remplaçant rapidement.

Montbéliard, France

Depuis les vacances de la Toussaint, les cours de SES ont été partiellement assurés pour cette classe de Terminale ES du lycée Germaine Tillion à Montbéliard. Mais, depuis plus d'un mois, les cours n'ont plus du tout lieu pour cette matière à fort coefficient pour le baccalauréat économique : entre 7 et 9 selon les options choisies par chacun.

Les élèves ont déjà pris du retard dans le programme. Ils sont inquiets de ne pas pouvoir le rattraper à temps si aucune solution n'est mise en place. Le chef d'établissement a par ailleurs contacté le rectorat pour trouver un professeur remplaçant. Il devrait réitérer prochainement sa demande avec une note d'inquiétude. En attendant, le proviseur pense à mettre en place des cours de rattrapage pendant les vacances scolaires avec des professeurs volontaires.

Du travail en autonomie en attendant

Ils sont 35 dans cette classe à se débrouiller seuls, dans un premier temps, pour limiter leur retard sur le programme. Claire, l'une des élèves, reconnaît les limites de cette solution de secours : "On fait des groupes de travail pour essayer d'apprendre et de comprendre les cours, mais on ne pourra jamais s'exercer dans de vraies conditions d'examen, ni être corrigés. D'autant plus que plusieurs d'entre nous ont des difficultés, donc prendre un livre ou regarder des vidéos sur YouTube ne va pas suffire à tout le monde."

"Je vais très certainement devoir abandonner mon premier choix d'études supérieures."

Les inquiétudes ne concernent pas seulement le bac, mais également les études supérieures. "Au deuxième semestre, si nous n'avons pas de note en SES, cela pourrait pénaliser fortement notre dossier pour Parcours Sup. Et pour la poursuite d'études, face à un autre dossier équivalent, on ne fera pas la différence", lance Kristina. Même constat pour Tiphanie. "Je ne pourrai certainement pas prendre mon premier choix, une licence administration économique et sociale (AES), faute de connaissances suffisantes", déplore cette lycéenne.

Tiphanie est angoissée par la situation, d'autant plus qu'elle redouble sa Terminale ES. Copier

De leur côté, les parents ont également envoyé des courriers au lycée et à la FCPE. "Nous avons envoyé un questionnaire par mail aux parents à l'issue du conseil de classe. Nous avons reçu beaucoup de réponses nous faisant part de leur inquiétude", précise Isabelle Cornuez, représentante FCPE des parents d'élève à Germaine Tillon. Reste maintenant à attendre le retour du rectorat.