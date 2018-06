Montbéliard, France

Opération collège mort ce matin à Lou Blazer à Montbéliard. Personnels et parents d'élèves dénoncent des conditions d'accueil et d'enseignement qui se dégradent. L'établissement, issu de la fusion entre les collèges Pergaud et Brossolette, a ouvert en janvier 2014 à la Petite Hollande.

700 élèves à la rentrée contre 550 prévus à l'ouverture

"Le problème c'est que c'est un collège qui a été totalement sous-dimensionné par rapport aux besoins, déplore Philippe Canalda, responsable FCPE du Bassin de Montbéliard, et vice-président de la fédération de parents d'élèves dans le Doubs. L'établissement était prévu pour 550 élèves et à la rentrée de septembre il y en aura 700. Concrètement il y a des salles qui sont trop restreintes, des pratiques sportives dans des lieux inappropriés et pour la rentrée prochaine, trois salles qui seront sous-dimensionnées et qui devront accueillir cet excédent d'élèves. Ça obligera par exemple pour les enseignements spécialisés en musique à un partage des salle de cours. Il y aura aussi des pertes d'heures référent, c'est -à-dire des heures qui étaient utilisées par les équipes pédagogiques pour faire des passerelles entre les écoles élémentaires et le collège. On ne pourra pas non plus éventuellement faire des passerelles entre le collège et le lycée."

Selon la FCPE, au regard du nombre d'élèves aujourd'hui, le collège devrait compter 88 heures référent contre 21 heures actuellement.

Les parents d'élèves du collège Lou Blazer demandent aujourd'hui à être entendus par le recteur. Deux motions ont été déposées le 14 juin dernier, l'une par les enseignants, l'autre par les parents, lors du conseil d'administration du collège.