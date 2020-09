Montbonnot : Geneviève Darrieusecq apporte son soutien à l'Ecole des Pupilles de l'Air en deuil

Toujours très choqués, après l’accident d'avion qui a coûté la vie à deux lycéens et à leur pilote le 12 septembre dernier, élèves et enseignants de l'Ecole des Pupilles de l'Air ont reçu ce mercredi la visite et le soutien de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées.

Cette année, la remise des insignes qui devait marquer l'entrée des 278 nouveaux élèves au sein de l'Ecole des Pupilles de l'Air de Montbonnot, près de Grenoble, avait un goût amer, celui du chagrin d'avoir perdu, le 12 septembre dernier, deux camarades de 17 et 16 ans.

Florian et Noémie sont décédés dans un accident d'avion, dans le massif de Belledonne alors qu'ils effectuaient un baptême de l'air avec une pilote expérimentée de 48 ans, capitaine de réserve et mère de deux enfants, dont l'une est toujours scolarisée aux Pupilles de l'Air.

Geneviève Darrieusecq a tenu à se déplacer à Montbonnot pour apporter le soutien de son ministère à l'EPA © Radio France - Véronique Pueyo

Discours de soutien aux Pupilles de l'Air en deuil

Geneviève Darrieusecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, Florence Parly, a renouvelé, lors de son discours devant les 750 élèves, du collège aux classes préparatoires, réunis dans la cour d'honneur, ses condoléances et son soutien. "Cette tragédie" a-t-elle dit "_marquera longtemps votre école, c_e deuil est celui d'une grande famille qui sait se serrer les coudes dans les épreuves. La vie continue, mais cela ne veut pas dire que l'on oublie. Cette cérémonie de remise des insignes est le signe de la vie qui se poursuit. Vous êtes cette France de demain dans laquelle nous espérons tant!"

Voici l'insigne de l'EPA © Radio France - Véronique Pueyo

Puis la cérémonie de remise des insignes débute, entrecoupée de musique militaire, de salut au drapeau, de minute de silence aux morts. Il fait chaud, c'est long, plusieurs élèves font des malaises et doivent être évacués. Geneviève Darrieusecq s'adresse aux collégiens de 6e à qui elle remet l'insigne, tandis que des militaires ou des élèves plus âgés se chargent de faire de même auprès des lycéens et étudiants.

Sur cette insigne, que les "pupins"-comme se surnomment entre eux les élèves de l'EPA- sont fiers de porter au revers de leur veste de cérémonie, on peut lire : "A+noble, +haut."

La cérémonie de remise des insignes se déroule dans la cour d'honneur, rythmée par des musiques militaires © Radio France - Véronique Pueyo

"Dans notre école, nous essayons de transmettre des valeurs" explique le Colonel Villevieille, qui commande l'EPA, l'un des 6 lycées militaires français. "Donner du sens, cultiver l'enthousiasme et l'engagement, pour aborder sa vie professionnelle et personnelle du mieux possible."

L'Ecole accueille aussi des jeunes en difficulté

Avant de repartir, la ministre s'est entretenue, en privé, avec les enseignants et encadrants et l'Ecole, elle a également visité le chantier de rénovation du stade d'athlétisme de l'EPA. 1,3 millions d'euros de travaux y sont entrepris, financés par le ministre de la Défense. "C'est important pour ces jeunes qui en grande majorité sont internes et ne rentrent chez eux que pendant les vacances scolaires. Ils doivent pouvoir bénéficier d'un cadre de vie de qualité."

Le stade d'athlétisme de l'EPA est rénové pour 1,3 millions d'euros, financé par le ministère des Armées © Radio France - Véronique Pueyo

Dans le cadre du plan Egalité des chances, l'EPA accueille également, depuis quelques années, des jeunes en difficulté et dont les parents ne sont pas militaires. Depuis l'an dernier, 10 élèves, souffrant de troubles autistiques, font partie de l'effectif. Les frais de scolarité sont calculés en fonction du quotient familial.

Concernant le crash de l'avion dans lequel sont morts deux pupilles de l'air et leur pilote, la ministre s’est contentée de dire que l'enquête était toujours en cours. Les obsèques de la pilote ont eu lieu vendredi dernier, dans le temple protestant de Grenoble.