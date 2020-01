Montélimar : des profs manifestent contre le bac nouvelle formule

Montélimar, France

Barrage filtrant et distribution de tracts, des profs d'Alain Borne se sont rassemblés devant leur établissement perturbant l'entrée du personnel et des lycéens. Ils ont quitté les lieux vers 9 heures et demi après une assemblée générale.

On n'est pas prêts disent les profs d'Alain Borne.

C'est la mise en place du bac nouvelle formule qui pose problème. Pour la première fois, les élèves de première doivent passer une partie des épreuves du bac qui désormais se déroulent sur deux ans. En l'occurence les premières d'Alain Borne devraient passer les trois et quatre février prochain des épreuves de géographie et de langues.

Les profs dénoncent une impréparation qui selon eux ne permet pas de faire passer ses épreuves. Ils expliquent par exemple qu'ils ont eu connaissance des sujets très tard, que ces sujets ne sont pas forcement adaptés à la progression des élèves, enfin qu'ils comportent des erreurs.

Manifestation ce jeudi matin devant le lycée Alain Borne de Montélimar © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Devant l'entrée du lycée, de nombreux élèves de première se plaignaient eux aussi d'un manque d'information sur cette nouvelle formule du bac. Des élèves qui estiment être mal informés sur ces première épreuves qui doivent se dérouler dans quelques jours.