Montélimar : la construction de l'école de Maubec est lancée

Le chantier de l'école de Maubec est lancé à Montélimar, dans la Drôme. La pose de la première pierre, a été organisée ce mercredi, en présence du maire de Montélimar, de l'aménageur et du promoteur.

Un soulagement pour les parents d'élèves

Visuel de la future école du quartier Maubec à Montélimar, dans la Drôme. - Ametis Rhône Alpes Auvergne

Le lancement de ce chantier est une très bonne nouvelle pour les habitants de ce quartier qui militent depuis longtemps pour la construction de cette nouvelle école.

Lorsque les habitants de ce récent quartier Maubec ont acheté leurs maisons, une partie de leur argent versé à l'aménageur, aujourd'hui GGL, était destiné à financer des équipements dont une nouvelle école. Mais à plusieurs reprises, ces parents ont dénoncé la lenteur de la mise en route des travaux.

Ils ont plusieurs fois manifesté pour demander la construction de ce nouvel établissement. "Je suis très contente de voir que les travaux débutent enfin, cela fait cinq qu'on nous annonçait cette construction, reportée à chaque fois" explique Ariane, une habitante du quartier Maubec, maman de deux enfants.

"C'est un soulagement, une grande satisfaction de voir que ça démarre enfin"

Cette nouvelle école va permettre de désengorger les écoles du sud de la ville, comme l'école Les champs et l'école Margerie. "Ces écoles sont complètement surchargées, ce n'est plus possible" assure Ariane.

"Ce n'est jamais assez rapide pour les habitants mais il faut du temps pour réaliser ce type de projet à long terme pour la ville et la crise du logement n'a pas aidé" explique Franck Reynier, le maire de Montélimar. "Les écoles seront moins chargées, il y aura moins de classes dans les autres écoles, moins d'enfants dans la cour de récréation, pour la sport, ce sera plus agréable".

Ouverture en septembre 2018

Visuel de la future école Maubec à Montélimar. - Ametis Rhône Alpes Auvergne.

Cette école va coûter 3,7 millions d'euros, financés donc indirectement par les habitants de ce nouveau quartier Maubec. Elle doit ouvrir pour la prochaine rentrée scolaire, en septembre 2018. L'actuel aménageur, GGL, de ce quartier Maubec a fait appel au promoteur Ametis Rhône-Alpes-Auvergne.

"Ce sera une école avec une architecture très contemporaine"

"Cette construction met l'accent sur la luminosité, l'orientation de l'école a été longuement pensée" explique Patrick Comte, directeur général d'Ametis Rhône-Alpes-Auvergne.

Une école de 10 classes

Visuel de la future école Maubec à Montélimar. - Ametis Rhône Alpes Auvergne

Cette école primaire comptera dix classes, de la première section de maternelle au CM2, sur 1.830 mètres carrés. Elle comptera un self, une cour de récréation de 2.000 mètres carrés avec un espace avec des plantations locales.

La mairie dit revoir donc la carte scolaire. Un douzième secteur sera créé pour la prochaine rentrée scolaire, en septembre, puisque cette nouvelle école viendra s'ajouter aux 22 écoles déjà présentes.

"La répartition des élèves sur la ville va changer mais il y aura au global le même nombre de classes, réparties cette fois sur vingt-trois écoles au lieu de vingt-deux" explique Franck Reynier. Le nombre d'élèves par classe ne devrait donc pas être modifié, mais certaines écoles auront, en globalité, moins d'élèves qu'aujourd'hui.