La galère continue au lycée polyvalent des Catalins à Montélimar dans la Drôme. Le professeur de philosophie absent depuis un mois n'est pas remplacé et le bac blanc de la semaine prochaine risque d'être annulé.

Avant les vacances de février, élèves et enseignants du lycée polyvalent des Catalins à Montélimar avaient exprimé leur ras-le-bol. Cette fois, c'est le professeur titulaire de philosophie qui n'est pas remplacé.

Pas de remplacement depuis un mois

Le professeur de philosophie titulaire du lycée est en arrêt maladie depuis un mois. Il pourrait rester en arrêt jusqu'à la fin de l'année scolaire et aucun remplaçant n'a pour le moment été trouvé. Le directeur d'académie de la Drôme explique tout faire avec le Rectorat pour trouver une solution mais il manque cruellement de titulaires remplaçants en philosophie comme dans d'autres matières.

Depuis un mois, certains élèves n'ont donc pas cours de philosophie. "A trois mois du baccalauréat, la situation est critique" explique Eric Krawczyk, professeur au lycée des Catalins.

"Ce n'est pas tenable, il faut un remplacement dès aujourd'hui!"

"On ne peut pas tolérer que l'éducation nationale ne puisse pas trouver un remplaçant" explique Philippe Chevalier, enseignant aux Catalins. "Le Rectorat laisse les établissements se débrouiller seuls avec Pôle Emploi pour trouver des remplacements ce n'est plus possible".

Le bac blanc de philosophie compromis

Conséquence de ce non-remplacement, le baccalauréat blanc de philosophie qui était prévu la semaine prochaine aux Catalins risque d'être annulé. "On ne voit pas comment faire puisqu'il n'y aura pas de prof, personne pour corriger toutes les copies de ce bac blanc de philo" explique Eric Krawczyk.

La proviseure des Catalins envisage d'annuler ce bac blanc de philosophie, faute de correcteur. Près de 250 élèves de terminale sont concernés.

"Cette situation inquiète beaucoup les élèves et leurs parents" explique Philippe Chevalier. "Des parents d'élèves tentent même de trouver par le bouche à oreille un contractuel qui pourrait faire ce remplacement, comme un étudiant en philosophie" raconte Eric Krawczyk.

C'est d'ailleurs la solution trouvée par le Rectorat au lycée Triboulet à Romans-sur-Isère. Après plus de deux mois de non-remplacement d'une enseignante de philosophie, un contractuel est arrivé ce mercredi matin pour la remplacer. Il s'agit d'un étudiant en philosophie, ayant obtenu sa licence.