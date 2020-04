Montélimar : une pétition contre la fermeture d'une classe élémentaire en septembre

"Touche pas à mon école", le dessin de la pétition en ligne est clair. En-dessous, les parents d'élèves de l'école La Gondole à Montélimar ont rédigé un texte pour faire part de leur colère. L'inspection académique de la Drôme a décidé, le 16 avril dernier, de fermer l'une des classes élémentaires. L'établissement, qui compte à ce jour 159 élèves, va passer de sept à six classes en septembre prochain.

Colère confinée

"La méthode d'annoncer cela pendant le confinement est plus que douteuse, protestent les parents dans leur texte, ils nous est très difficile de pouvoir lutter contre cette décision injuste !", regrettent-ils. Selon eux, la fermeture nuira à la qualité de l'enseignement de leurs enfants, dans une période déjà difficile. "Le confinement renforce les inégalités scolaires, tous les élèves ne peuvent pas faire l'école à la maison correctement, affirme Karim Oumeddour, conseiller départemental Jeunesse et Sport de la Drôme et membre du Conseil départemental de l'Éducation nationale. Si en septembre les enfants sont plus nombreux en classe, le temps consacré aux élèves en difficulté sera forcément réduit". Par ailleurs, le conseiller départemental fait remarquer que le nombre de familles pourrait augmenter dans le quartier de l'école La Gondole puisque 300 logements environ sont en construction.

Le maire opposé à la fermeture

Le maire de Montélimar Franck Reynier a lui écrit au directeur académique des services départementaux de l’Éducation, Mathieu Sieye, pour lui faire part de son inquiétude. "De nombreux enfants sont actuellement éloignés du système scolaire du fait du confinement. L'Education nationale reconnait ne pas avoir de nouvelles de certains d’entre eux. Aussi, il est certain qu'un temps d'adaptation sera nécessaire aux enfants afin de reprendre les conditions d'un apprentissage scolaire encadré, et de récupérer le retard inhérent au confinement. Et ce retard est particulièrement préjudiciable en élémentaire, phase scolaire d'acquisition des fondamentaux.", écrit-il dans sa lettre.

Ce qui change en septembre dans la Drôme

En tout, dix classes doivent fermer dans la Drôme en septembre et quinze doivent ouvrir. La liste des mesures souhaitées par l'inspection académique est soumise au vote des membres du Conseil départemental de l'Éducation nationale. Ils ont jusqu'au 21 avril pour valider ou non ces mesures.

Les fermetures de classes prévues :

- Ecole Roger Marty à Montmeyran

- Ecole Jean-Jacques Rousseau à Loriol-sur-Drôme

- Ecole d'Étoile sur Rhône

- Ecole Les Champs à Montélimar

- Ecole La Gondole à Montélimar

- Ecole La Ferme Baumet à Pierrelatte

- Ecole de La Baume d’Hostun

- Ecole Pierre et Marie Curie à Bourg de Péage

- Pablo Picasso à St Barthélémy de Vals

- Ecole Tersanne/St Martin d’Août

Les ouvertures de classes prévues :

- Ecole La Baume Cornillane/Ourches

- Ecole JJ Rousseau à Loriol sur Drôme

- Ecole Frédéric Mistral à Livron sur Drôme

- Ecole Pierre Mendès France à Beaumont le Valence

- Ecole Nocaze à Montélimar

- Ecole Fonchaud à La Coucourde

- Ecole Maubec à Montélimar

- Ecole Hubert Reeves à Montboucher-sur-Jabron

- Ecole Pracomtal à Montélimar (2 postes pour dé-doublement)

- Ecole Le Pialon à St Paul Trois Châteaux

- Ecole Marcel Pagnol à Bourg de Péage

- Ecole Le Châtelard à Châteauneuf-sur-Isère

- Ecole Ferdinand Buisson à Valence

- Ecole Le Poët Laval