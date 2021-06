Une maison d'assistantes maternelles tout a fait unique va ouvrir sur Poitiers : langue des signes, pédagogie Montessori et franco-anglaise.

Montessori, bilingue et LSF pour les petits bientôt à Poitiers

La maison d'assistantes maternelles (MAM) "Eveil de soi" c'est la nouvelle structure qui devrait voir le jour à la rentrée sur Poitiers et il n'y en a quasiment pas en France. Porté par trois assistantes maternelles poitevines, cette MAM voudrait accueillir des petits pour une expérience tout à fait unique avec la psycho- pédagogie Montessori, le bilinguisme anglais et la langue des signes (LSF). Mais pour cela les trois "nounous" sont à la recherche d'un lieu de vie, une petite maison dans Poitiers ou ses alentours pour accueillir des jeunes enfants de 10 semaines à 3 ans.

tout est pensé y compris la motricité

Alexia Yengo Stein éducatrice Montessori revient sur ce projet tout à fait original " Avec mes deux autres collègues nous venons de différents horizons professionnels mais nous avons toutes les mêmes envies et les mêmes principes d'éducation et de développement pour les enfants en bas âge. Cette structure n'existe pas alors on a décidé de l'inventer. Maintenant il nous reste à trouver un lieu, idéalement une maison d'une centaine de mètres carrés sur Poitiers ou ses environs."