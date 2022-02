Montigné-le-Brillant : une cinquième classe va ouvrir dans l'école Pablo Picasso après la mobilisation

La victoire pour les parents d'élèves et les syndicats enseignants. Une cinquième classe va bien ouvrir dans l'école Pablo Picasso de Montigné-le-Brillant, au sud de Laval. La Direction académique revoit son plan de carte scolaire ce mardi et propose donc cette création après la mobilisation des parents d'élèves et des syndicats enseignants le week-end dernier devant l'établissement pour dénoncer ce nouveau projet de carte scolaire.

Une mobilisation qui a payé

Les syndicats enseignants du SNUDI-FO 53 et FSU 53 se réjouissent dans un communiqué de cette victoire pour les enfants : "La belle mobilisation de l'école de Montigné-le-Brillant, avec les parents d’élèves, et le SNUDI-FO 53 qui était à leurs côtés et a organisé la résistance, permet d’obtenir l’ouverture d’une cinquième classe", écrit le syndicat. "Les interventions de la FSU 53 auront permis de soutenir toutes les équipes, de porter à la connaissance de la Direction académique l'ensemble des besoins et d'obtenir des ouvertures de classes sur le département", réagit de son côté FSU 53. Ils avaient voté "contre" le premier projet de carte scolaire le 24 janvier dernier à l'unanimité et la Direction académique a donc dû revoir sa copie lors d'un nouveau comité technique organisé ce mardi.

Jusqu'ici, les enfants étaient répartis en quatre classes dans l'école Pablo Picasso, de la petite section au CM2 et tous les professeurs donnaient cours à plusieurs niveaux en même temps, avec une trentaine d'élèves par classe.