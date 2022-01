Montlouis-sur-Loire : Anaé, une collégienne de 3e, en stage au Palais de l'Elysée

Elle ne pouvait rêver meilleur stage de troisième. Dès ce lundi et pour une semaine, Anaé, collégienne à Montlouis-sur-Loire, prend la direction du Palais de l'Elysée, à Paris. La jeune fille y a décroché son stage d'observation, au sein du service communication. "Un rêve qui se réalise", confie-t-elle, après avoir également suivi deux jours le député Daniel Labaronne.

Découvrir le monde politique dont elle est passionnée

Anaé candidate dès son année de quatrième. Trop tôt, sa demande est refusée, mais elle réitère en septembre dernier, et envoie sa lettre de motivation à l'Elysée. "C'est un défi que je me suis lancé en quelque sorte. La politique m'intéresse depuis que je suis petite, donc je voulais découvrir ce monde au plus haut niveau."

La réponse tombe en décembre, positive, pour la plus grande joie de la collégienne. "Cela n'arrive pas à tout le monde." Sa candidature, encouragée par les élus locaux (la préfète, le député du val d'Amboise et le maire de Montlouis-sur-Loire), est riche d'engagements déjà nombreux dans son collège et dans la commune. "Je fais partie du conseil municipal des jeunes, je suis déléguée de classe depuis la sixième, je fais partie du conseil d'administration et j'ai fait partie du conseil de vie collégienne", énumère-t-elle.

L'ambition de devenir présidente de la République

"J'aime représenter les autres, porter des projets. Mais aussi débattre sur des sujets qui m'intéressent, comme l'écologie, et défendre des causes comme le féminisme", raconte Anaé. Une passion qui lui donne une ambition : devenir présidente de la République. "Ce n'est encore qu'une idée, mais ce stage va me permettre de savoir si cela m'intéresse vraiment."

L'occasion également pour elle de découvrir les coulisses du pouvoir. "J'ai hâte et à la fois peur. C'est quand même l'Elysée, j'ai peur de faire un faux pas. Mais j'espère pouvoir visiter, on m'a dit que c'était grandiose. Les salles de réception et les bureaux, tout a l'air magnifique". Peut-être même qu'elle croisera en personne Emmanuel Macron. "En tous cas, j'aimerais bien. Ce serait incroyable pour moi."