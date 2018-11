Montlouis-sur-Loire : les collégiens règlent les conflits entre eux.. et ça marche !

Montlouis-sur-Loire, France

Une dispute entre copines, des mots qui dépassent un peu la pensée et cela finissait devant un pion ou la CPE. Aujourd'hui, ces petits conflits de tous les jours, au collège Raoul Rebout à Montlouis-sur-Loire, peuvent trouver une autre issue, sans le personnel de l'établissement. Une cinquantaine d'élèves sont formés au rôle de médiateur : en cas de dispute, ils peuvent intervenir en binôme pour essayer de résoudre la solution par le dialogue.

Élèves et personnels convaincus

"Cela marche plutôt bien", assure Alice, en 4ème. "On règle nos problèmes entre nous, cela nous permet de nous comprendre les uns et les autres." En cas de dispute, les élèves laissent d'abord retomber la pression. Puis la médiation peut se lancer, dans une salle du collège. Une discussion apaisée. "Il faut que les élèves soient volontaires, on peut pas forcer un élève qui a un conflit d'avoir recours à la médiation", détaille la Conseillère principale d'éducation, Hélène Duvigneau. "En général ce sont des petites choses, qui peuvent faire sourire, mais qui pour les élèves sont importantes. Cela peut être, "j'en ai assez parce le voisin de derrière tape dans ma chaise, ou qu'il me prend mon stylo tout le temps."

Des petits tracas, sans grande importance sur le papier mais qui distraient l'élève dans son apprentissage, et peuvent rapidement compliquer le quotidien. Ces séances de médiation sont aussi parfois l'occasion de révéler des maux plus profonds, un mal-être ou des faits beaucoup plus graves. C'est arrivé à Carla, médiatrice et élève de 3ème. "Si on découvre, comme cela a été le cas dans l'une de mes médiations, un cas de harcèlement, on est obligé de le faire remonter. Parce que c'est un problème grave, que l'on ne peut pas gérer seuls."

C'est parfois plus facile de parler à un camarade."

Dans ces cas-là, l'équipe enseignante prend le relais. Mais le médiateur pourra être le premier interlocuteur de la victime : "Pour certains élèves qui sont en souffrance, c'est plus facile parfois de parler à un camarade. Dans ces cas là, leurs camarades formés nous préviennent", ajoute la CPE.

Les élèves médiateurs n'ont pas pour objectif de prévenir ou de solutionner tous les conflits. "Ce sont des adolescents. On leur apprend que, autant le conflit est normal, autant il y a plusieurs façons de vivre le conflit. C'est-à-dire choisir plutôt l'apaisement que l'escalade", reconnait Hélène Duvigneau. Et si les chiffres manquent pour illustrer l'efficacité du dispositif, le corps enseignant l'assure, les relations entre élèves et entre collégiens-professeurs sont plus apaisées depuis la mise en place des médiateurs, il y a quatre ans.