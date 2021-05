Montpellier expérimente la végétalisation des cours d'écoles

Quatre groupes scolaire de Montpellier vont expérimenter la végétalisation des cours à la rentrée scolaire de septembre. La mairie souhaite que les enfants ne soient plus "dans un environnement où il y a uniquement du goudron".

Il y aura davantage de vert dans les cours des écoles de Montpellier dans les prochains années. La ville lance une expérimentation à compter de la rentrée de septembre. Quatre groupes scolaires sont concernées : Moreau, Boulloche, Voltaire et Mermoz. "Nous allons rafraîchir les cours des écoles face au réchauffement climatique. Il y aussi la nécessité de refaire les revêtements pour qu'ils puissent laisser passer l'eau", indique Fanny Dombre-Coste la première adjointe en charge de la réussite éducative.

Les travaux d'aménagement seront réalisés cet été et pendant l'automne après concertations. Cette végétalisation pourra prendre plusieurs aspects selon la municipalité : "les jardins partagés sont une option mais elle n'a pas été demandée dans toutes les écoles. Dans d'autres, il pourra s'agit de cours oasis comme à Paris." Selon Fanny Dombre-Coste, ce changement a pour but de "faire travailler l'imaginaire des enfants pour qu'ils ne soient plus "dans un environnement où il y a uniquement du goudron".