Montpellier : les cartables des collégiens sont toujours trop lourds

Pas plus de10 % du poids de l'élève. C'est la limite du poids d'un cartable, fixée par l'Education nationale dans une circulaire datée de 2008. Mais en réalité, les sacs sont toujours plus lourds.

Pour sensibiliser sur un problème qui est loin d'être nouveau, les parents d'élèves du collège Joffre ont pesé les sacs des collégiens pendant la semaine du 28 mars, tous les matins au début des cours. Et les jeunes ne se font pas prier pour faire la queue. Adil par exemple, est en 6e. Il n'a qu'une heure de cours ce matin là. Son sac fait 5 kilos, lui en fait 35... Il porte donc 14 % de son poids. "Au départ, je n'avais pris que mes affaires de français, raconte Adil. Mais je me suis dit que j'allais m'ennuyer en permanence, donc j'ai pris aussi mes affaires de dessin. Ça m'a rajouté deux kilos, quelque chose comme ça."

Toujours plus lourd pour les 6èmes

Un sac de cours fait 1,5 kg à vide, "puisqu'il faut de toutes façons un agenda, une trousse, un carnet de liaison", explique Fabienne Durand, de la Fcpe 34. Ajoutez à cela les manuels, souvent volumineux, puis les cahiers et les affaires personnels des élèves : le poids monte vite, et ça se voit d'autant plus chez les 6èmes, qui ont un plus petit gabarit.

Les élèves sont pesés une première fois avec leur sac, puis sans, les parents notent ensuite la différence et le niveau de l'élève. © Radio France - Sarah Calamand

Ces pesées ont lieu 3 fois depuis 2018 au collège Joffre, et depuis les premiers chiffres, plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter le poids des cartables. "En 6e, à la rentrée, chaque professeur principal a une heure de vie de classe consacrée à comment faire son cartable, détaille Sandrine Lassalle, présidente du conseil local Fcpe de l'établissement. "Qu'est-ce que je mets dedans, comment je porte mon cartable, etc. Ça permet aux élèves de n'emporter que le nécessaire. Dans les listes de fournitures, les professeurs ont une case qui leur permet de dire s'ils veulent un livre pour deux ou si le livre reste à la maison. Ça permet aussi d'agir sur le poids du cartable."

Accélérer la prise de conscience

Les élèves ont encore du mal à alléger leur sac. Louise arrive le matin avec un sac de 9 kg, soit près de 20 % de son poids. Mais pour elle, tout ce qu'elle a à l'intérieur est "indispensable". C'est le double rôle de ces pesées : récolter des données pour chiffrer précisément le phénomène, mais aussi obliger élèves, parents, enseignants à prendre conscience du poids des sacs. "On dit c'est lourd, c'est lourd... Mais c'est lourd comment ? C'est la question que je me suis posée, explique Fabienne Durand. Avec les chiffres, on peut acter le problème. Et la prise de conscience vient naturellement. On ne râle pas juste pour râler." Sur une semaine ce sont jusqu'à 1000 sacs qui peuvent être pesés.

Après les initiatives mises en place au collège Joffre, la Fcpe a présenté ses chiffres aux instances départementales et espère pouvoir organiser des opérations de pesée de cartables dans toujours plus d'établissements aux quatre coins de l'Hérault.