Morbihan : l'hommage rendu à Samuel Paty au collège Anne Franck à Plescop

Comme partout en France, les 600 écoles primaires et les 120 établissements du secondaire du Morbihan, publics et privés, ont rendu hommage à Samuel Paty, cet enseignant assassiné le 16 octobre à Conflans Sainte Honorine.

A Plescop, à quelques kilomètres de Vannes, les 460 élèves du collège Anne Franck, les enseignants et le personnel sont rassemblés dans la cour. Ils écoutent la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices. Une lettre écrite en 1888 et qui pose 3 grands principes : l'engagement sans faille de l'enseignant "pénétré de ce qu'il enseigne", la mission émancipatrice de l'école publique "dans une démocratie libre" et la confiance dans le potentiel naturel de l'enfant "à la curiosité illimité". Après cette lecture faite par la principale du collège, Catherine Lampiéti, les élèves écoutent la chanson "One" du groupe U2. Elle avait été diffusée dans la cour de la Sorbonne, à la demande de la famille de Samuel Paty, lors de l'hommage national qui s'était tenu quelques jours après l'assassinat de l'enseignant. Un 3 ème temps vient ponctuer l'hommage rendu dans la cour du collège de Plescop, la lecture par Clément, élève de 3 ème, d'un texte du philosophe Abdennour Bidar sur la fraternité et le vivre ensemble.

"Le travail que nous effectuons depuis cette rentrée après les vacances de la Toussaint et que nous poursuivrons le temps nécessaire, doit permettre de comprendre pourquoi un tel acte a été commis", explique Isabelle Le Borgn' qui enseigne l'histoire et la géographie au collège Anne Franck à Plescop. "Les élèves s'interrogent. Comment peut t-on faire ça au nom d'une religion ? demandent t-ils. Nous, enseignants, nous sommes là pour leur expliquer que ce n'est pas la religion qui a tué, mais le fanatisme, l'extrémisme religieux."

Une minute de silence a ponctué cet hommage à Samuel Paty, "en pensée avec tous les établissements scolaires de France" ajoute Catherine Lampiéti, la principale du collège.