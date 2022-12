Mort de Matthieu Gallou, président de l'Université de Bretagne Occidentale

Président de l'Université de Bretagne Occidentale depuis 2016, Matthieu Gallou est mort ce mercredi à l'âge de 50 ans. Il souffrait d'un cancer depuis plusieurs mois. "Il est maintenant apaisé", dit le cabinet de la présidence de l'université qui annonce son décès dans un communiqué.

Nombreux hommages

Et depuis cette annonce, les hommages se multiplient à l'égard de cet agrégé de philosophie. Maël de Calan, le président du conseil départemental du Finistère, salue Matthieu Gallou qui a "présidé pendant six ans l'UBO avec conviction et talent". Le président de la Région bretagne, Loïg Chesnais-Girard, rend hommage à un homme "p**articulièrement attaché au développement de l’établissement brestois sur les sujets qui lui étaient chers, comme les énergies marines, il était aussi très impliqué dans les dynamiques régionales et les coopérations inter-universités. Humaniste dans l’âme, il était aussi profondément attentif aux autres et à tous ses étudiants".

A Brest, le maire de la Ville et président de la métropole salue dans un communiqué "l'infatigable défenseur de l'enseignement supérieur à Brest" et à la pointe bretonne. François Cuillandre évoque "un homme de conviction, profondément humaniste et respecté de tous".