Hinckange, France

"On fait la grève !" Pancartes à la main, casseroles pour faire du bruit, et slogans bien récités, Amandine, Tom ou Adam vivent avec enthousiasme la première journée de manifestation de leur vie. Tous élèves dans la classe primaire unique d'Hinckange, ils ne veulent pas voir disparaître leur école.

Hinckange se mobilise contre la fermeture de son école primaire © Radio France - Clément Lhuillier

La scène autour d'eux ressemble à une occupation d'usine. Parents d'élèves et habitants ont accroché des banderoles, allumé du feu, et barré la route avec une tente qui abrite le pique-nique revendicatif. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le courrier de l'inspection académique, reçu par le maire le 19 décembre dernier, annonçant le retrait de l'enseignant à la rentrée prochaine, faute d'élèves suffisants.

Un village sans école, c'est un lotissement dortoir (François-Xavier Troupel, maire d'Hinckange)

Une décision que personne n'accepte dans le village. D'autant que les chiffres contredisent le point de vue de l'administration."Ils sont 11 cette année, compte Hélène Barbeau, représentante des parents d'élèves, mais ils seront 17 en 2018, et même 19 en 2019!"

Chacun loue également la qualité de l'enseignement dans cette classe unique qui accueille les enfants du CP au CM2. La aussi, les arguments s'opposent à ceux de l'inspection d'académie, qui explique que "ce nombre d'enfants, répartis sur 5 niveaux d'enseignement, ne permet pas la mise en place d'une organisation pédagogique pertinente." Une phrase qui passe mal. "Nos élèves ont des félicitations lorsqu'ils arrivent en 6e !" clame Hélène Barbeau.

Trois générations d'élèves

Et puis, l'école à Hinckange, c'est aussi une affaire sentimentale. Enfants, parents et grand-parents ont bien souvent fréquenté la même classe, quand ce n'étaient pas les même enseignants. "Nous sommes trois génération d'élèves, confie Florence. Ma mère était à cette école, mes sœurs et moi également, et maintenant mon fils." Chacun y a ses propres souvenirs, son propre attachement.

La première liste d'ouvertures et de fermetures de classes sera publiée mardi 6 février. A Hinckange, la date est attendue avec fébrilité et optimisme. Le maire promet "une petite fête" en cas de bonne nouvelle.