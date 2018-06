Le verdict est tombé ce vendredi après-midi pour les écoles maternelles et élémentaires de Moselle. Il y aura pour la rentrée de septembre 2018, 84 fermetures de classes pour 105 ouvertures. Mais, les dédoublements de classes de CP et CE1 sont inclus dans ces 105 ouvertures.

Moselle, France

Le dernier conseil départemental de l’éducation national a rendu ses arbitrages pour les écoles primaires, ce vendredi à la préfecture de la Moselle. Les ouvertures de classes seront plus nombreuses que les fermetures, 105 contre 84. Mais dans ces 105 ouvertures de classes, il faut distinguer les classes de CP et CE1 dédoublées. Cette mesure qui a commencé à être mise en place en septembre dernier est généralisée.

Toutes les écoles classées en réseau d'éducation prioritaire (REP et REP+) auront des classes de CP et CE1 à 12 élèves, pas plus. C'est bien, mais cela mobilise 68 créations de postes. Et donc, en dehors de ce dispositif particulier, la Moselle ne connaitra que 37 ouvertures de classes. La direction des services de l’éducation nationale répond que la Moselle perd des enfants, mille élèves en moins prévus.

Phalsbourg sauve une classe grâce à l'armée

Mais dans le détail, des communes gagnent des habitants et donc certaines ont obtenu gain de cause. Comme à Phalsbourg, où le maire s'était mis en grève de la faim, la classe de maternelle est sauvée. L'armée garantit l'arrivée d'effectifs. Tout près, à Arzviller, là où il y a le plan incliné, la fermeture de classe est annulée. A Rombas, l'école Chanteclerc est également soulagée, comme celle d’Achen, ou encore à Freyming-Merlebach, la maternelle La Chapelle.

Une quinzaine de classes en sursis

Mais il reste une quinzaine de classes en sursis. Leur destin dépendra du comptage des élèves à la rentrée. A Seingbouse, ils ont une marge de deux élèves pour conserver une classe. Une famille de migrants avec des triplés devrait s'installer et augmenter l'avantage.

Immense désaveu pour l'école le mercredi matin

Il n'y a plus que 25 communes de Moselle qui gardent la réforme de l'ex-Président Francois Hollande. Dans cette liste, il y a quand même Metz, "le village gaulois qui résiste". Sinon, on retrouve des communes comme Augny, Pange ou encore Argancy qui restent fidèles à la réforme.

Deux communes ont choisi la formule avec le vendredi après-midi libéré, Algrange et Bitche. Enfin, une seule fait cours le samedi matin, c'est Arzviller.

Liste des écoles dont une classe est en sursis, fournie par le SNUIPP-FSU :