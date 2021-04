Moselle : Les établissements scolaires s'organisent pour une semaine de travail à distance

Les établissements scolaires de Moselle se sont organisés pour permettre à leurs élèves de suivre leurs cours à distance dès mardi et jusqu'à la fin de la semaine. L'expérience du premier confinement leur a servi, mais pour les directeurs d'établissement, cela reste un mode d'enseignement dégradé.

Tous les élèves mosellans, de la maternelle au lycée, devront suivre leurs cours à distance cette semaine avant d'entrer en vacances pour quinze jours, comme partout en France. Le vendredi Saint étant férié dans le département, les établissements scolaires n'avaient qu'une journée pour s'organiser, jeudi, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron.

Réduire les inégalités

Tous s'appuient sur l'expérience du premier confinement, duquel ils ont pu tirer des leçons en matière d'enseignement à distance. Pour Laurent Seghi, Directeur de l'école élémentaire Pilâtre de Rozier à Metz, l'essentiel est de maintenir un rythme de travail chez les élèves sans être trop rigide : « Par exemple, pour les cours de langues, on s'appuie sur des vidéos qu'on trouve facilement sur Internet, avec des questions de compréhension. Les élèves peuvent les faire au moment où ils ont accès à la connexion Internet, ils ne sont pas obligés de les faire à 9 heures pile quand tout le monde est connecté », explique-t-il.

Certains élèves n'ont qu'un téléphone dans la famille. Papa ou maman doit se priver de son téléphone pour laisser l'élève faire une visio, c'est pour ça qu'on y a renoncé - Laurent Seghi, Directeur d'école

Une souplesse nécessaire alors que tous les élèves ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail pour se connecter ou pour s'isoler, rappelle Laurent Seghi. L'enjeu du travail à distance consiste donc à ne pas creuser davantage des inégalités existantes, selon lui : « En temps normal, quand les élèves sont moins suivis à la maison, ils le sont six heures par jour par leur enseignant en classe, et il ne reste que la demie-heure à la maison le soir qui peut être moins suivie. Là, malheureusement, les élèves sont aidés ou pas par leur famille sur la totalité du temps scolaire. C'est pour ça que je n'utilise pas d'outil de visio-conférence, je ne veux pas creuser les inégalités, ce n'est pas le rôle de l'École républicaine », explique le Directeur d'établissement.

La plupart des enseignants de son école prépareront les exercices depuis leur domicile, alors qu'ils doivent eux-mêmes y garder leurs propres enfants en l'absence d'autre solution. Ceux des personnels prioritaires, comme les soignants, pourront être accueillis dans les classes. À Metz, la ville a décidé de les rassembler dans quatre établissements.

Au moins un contact direct avec les élèves

Dans le secondaire, les élèves sont mieux équipés en ordinateurs personnels, notamment grâce au plan lycée 4.0 développé par la région Grand Est. C'est le cas dans le lycée Fabert à Metz. Même si les élèves, plus âgés, sont habitués à alterner cours à distance et en présentiel depuis le début de la crise, Dominique Schnitzler, le proviseur, reconnait que le dispositif dégrade en partie la qualité d'enseignement , notamment pour les cours qui sont filmés « L'Éducation nationale n'est pas encore au niveau d'assurer des cours du niveau de ce que l'on peut voir parfois sur Youtube. Ces vidéos demandent parfois des heures de préparation et des moyens techniques dont ne disposent pas les professeurs » avertit le directeur d'établissement.

Un contact audio avec chaque élève, c'est vraiment le minimum. Dominique Schnitzler, Proviseur

Fort des expériences passées, il souligne que ses équipes seront particulièrement attentives à éviter les décrochages : « Ce que j'exige, c'est que les professeurs aient au moins un contact audio par semaine avec chaque élève, pas seulement par mail. C'est vraiment le minimum. Au bout de 48 heures sans réponses d'un élève, c'est signe qu'il y a un problème », détaille-t-il.

La période est difficile pour cette génération d’élèves, selon lui : « Nous avons tous des souvenirs de nos années lycées, qui nous ont aidé à construire beaucoup de choses, pas seulement d'un point de vue scolaire. J'ai en quelque sorte de la compassion pour tous ces jeunes, surtout les premières et les terminales », admet Dominique Schnitzler.