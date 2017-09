Moselle : les syndicats d'enseignants ont des choses à dire à Emmanuel Macron

La responsable du syndicat d'enseignants SNUIPP en Moselle espère pouvoir rencontrer le Président de la République, lundi à Forbach, pour lui faire part de ses revendications sur les créations de postes, et le pouvoir d'achat des professeurs.

Joëlle Noller a lancé la demande à l'Elysée. La secrétaire départementale du SNUIPP, premier syndicat d'enseignants du premier degré en Moselle espère bien croiser la route d'Emmanuel Macron, lors de sa venue lundi à Forbach, parce que dit-elle, "les sujets d'inquiétudes ne manquent pas, tant pour les enseignants que pour les élèves."

Réduire le nombre d'élèves pas classes, pourquoi pas ? On le demande constamment. Mais on ne créé pas des postes, il s'agit de redéploiements. Opposer le dédoublement des classes de CP au dispositif "plus de maîtres que de classes", ce n'est pas sérieux. D'autant que c'est un dispositif reconnu.

Ils sont très nombreux à l'Education Nationale. C'est l'aide à la direction qui va être supprimée, alors que les directeurs et directrices sont dans des situations très difficiles. Ils ont besoin de se dégager des tâches administratives pour se centrer sur le fonctionnement des écoles et la réussite des élèves.

On nous reparle du gel du point d'indice, du jour de carence, que le parcours professionnel carrière/rémunération coûte trop cher et pourrait prendre un an de retard. Pourtant tout augmente. Une fois de plus les enseignants se sentent lésés.