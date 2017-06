Moselle : " Passe ton bac d'abord "

C'est le coup d'envoi, en ce jeudi 15 juin, des épreuves écrites du baccalauréat. L’académie compte 24 711 candidats. La lutte contre la fraude électronique est une priorité du rectorat.

En Moselle, 5614 candidats des filières générales (S, ES, L) plancheront en ce jeudi matin sur l’épreuve de philosophie. En tout, dans l’Académie, il y a, cette année, 24 711 candidats, dont 12 520 en bac professionnelle et technologique. L’élève de Terminale le plus jeune a 16 ans, le plus vieux, 73 ans. 1236 correcteurs ou examinateurs seront mobilisés pour la session 2017. Les premiers résultats du bac seront dévoilés le 5 juillet prochain.

23 salles d’examen au lycée Louis Vincent de Metz

Le lycée régional Louis Vincent de Metz est l’un des 130 centres d’examens de l’Académie. 23 salles de cet établissement sont mobilisées pendant toute la durée des épreuves. Pour ce premier jour de l’examen, le lycée accueillera, le matin, plus de 370 candidats pour la philosophie, et 450 autres, l’après-midi, pour le français. Parmi ces candidats, certains bénéficieront d’un aménagement de l’épreuve. Certains utiliseront un ordinateur, d’autres bénéficieront d’un secrétaire particulier. Cet aménagement s’adresse par exemple aux candidats dyslexiques et à ceux qui ont été récemment victimes d’un accident.

Les montres connectées dans le collimateur des surveillants

Le bac est un examen placé sous haute surveillance. En 2015, l'utilisation frauduleuse des nouvelles technologies a représenté 36% des fraudes. C'est la priorité du Rectorat. Avant le début de l'épreuve de philo, un enseignant rappellera aux candidats le règlement. Le portable doit être impérativement éteint, puis rangé dans le sac du candidat. Ceux qui ont une montre connectée devront également l'ôter. Le lycée Louis Vincent de Metz dispose aussi d’un détecteur de téléphone portable. Si pendant l'épreuve, un mobile est détecté, il est bien sûr confisqué. Un procès-verbal est dressé puis transmis au Rectorat. Un lycéen-fraudeur peut être interdit d'examen pendant au maximum 5 ans.