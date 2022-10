Moselle : un coup de pouce pour trouver des stages de troisième

Avec la complicité de Moselle attractivité, la Chambre des métiers et de l'artisanat a décidé de mettre en relation les jeunes de troisième en recherche de stages et des boulangers-pâtissiers qui pourraient les accueillir. Une manière d'attirer les élèves vers ces métiers qui recrutent.

Mise en relation

L'institution profite de sa présence à la Foire internationale de Metz, la Fim, et des démonstrations des pâtissiers mosellans renommés dans le monde entier , pour proposer aux jeunes de déposer des candidatures. Ils seront ensuite mis en relation avec des artisans boulangers-pâtissiers proches de chez eux et disposés à les accueillir.

Des métiers d'excellence, où on gagne bien sa vie

"Il faut toucher les jeunes à un moment où ils sont encore assez perméables à un discours sur l'emploi et les métiers, explique le Président du Conseil départemental Patrick Weiten. O_n n'en fera pas tous des ingénieurs, ou des professeurs en droit ou en économie. Mais on a là des métiers exceptionnels, on voit des jeunes pâtissiers épanouis, qui côtoient le firmament de la gastronomie européenne, voire mondiale. Il faut montrer cela à nos jeunes, ce ne sont pas des sous-métiers, ce sont des métiers d'excellence, où on gagne bien sa vie"._

Pousser la porte des entreprises

Il s'agit souvent de donner l'impulsion qui peut lancer une carrière poursuit Philippe Fischer, Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Moselle : "Bien souvent un jeune qui est intéressé par ces métiers n'a pas forcément l'envie ou le courage de pousser la porte de nos entreprises pour rentrer et demander la permission de voir. Là, nous lui donnons l'occasion de rentrer dans nos entreprises".

Les collégiens peuvent donc remplir un dossier sur le stand de la Chambre des métiers, à la Fim. Parmi les candidatures, trois dossiers seront sélectionnés pour aller en stage chez des pâtissiers mosellans qui travaillent dans les plus grands palaces parisiens, avec une aide financière pour l'hébergement pendant les stages.