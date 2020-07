Mostafa Fourar est le nouveau recteur de l'académie de Toulouse

On connait désormais le visage du nouveau recteur de l'académie de Toulouse. Mostafa Fourar a été nommé ce mercredi en Conseil des ministres. Il était, depuis février 2018, recteur de l'académique de la Guadeloupe.

Docteur en mécanique des fluides de l’Institut national polytechnique de Toulouse et habilité à diriger des recherches en énergétique à l’Institut national polytechnique de Lorraine, Mostafa Fourar est professeur des universités à l’École nationale supérieure des mines de Nancy de 2004 à 2007.

Il prend ensuite la tête du Centre d’enseignement et de recherche (CER) de l’Ensam (École nationale supérieure des arts et métiers) de Châlons-en-Champagne, avant d'être nommé, en 2009, recteur de l’académie de La Réunion. De février 2013 à février 2018, il dirige l’Ensem (École nationale supérieure d'électricité et de mécanique). Mostafa Fourar a par ailleurs effectué de longs séjours scientifiques à l’Institut français du pétrole et dans les universités américaines de Stanford et de Berkeley (Californie).

Il remplace Benoît Delaunay qui rejoint le cabinet de Jean Castex. Il intègre le pôle « éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports » au cabinet du Premier Ministre.