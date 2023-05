Motivés malgré la pluie, les lycéens de Favard à Guéret courent contre la faim

Le compteur affiche 1.000 km au bout d'une heure : les élèves de seconde du lycée Jean Favard de Guéret peuvent être fiers. Ils ont couru vendredi 12 mai autour de l'étang de Courtille, sous la pluie, afin de récolter des dons pour Action contre la faim. Les distances cumulées de chaque jeune atteignent 1.000 km.

ⓘ Publicité

Le but était de faire la plus longue distance possible autour de l'étang de Courtille pendant une heure. Chaque lycéen était parrainé par des proches ou des entreprises qui se sont engagés à donner de l'argent pour chaque kilomètre parcouru. Les fonds seront versés à Action contre la faim, pour le Cameroun, le Yémen, la Birmanie et le Bangladesh. La somme des dons n'a pas encore été calculée, mais le jeune le plus rapide a parcouru 12 km.