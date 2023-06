Mouvement de grève dans le secteur de la petite enfance : l'accueil est perturbé dans deux crèches de Laval

L'accueil dans deux crèches gérées par la Ville de Laval est perturbé ce mardi 6 juin à cause d'un mouvement de grève. Le secteur de la petite enfance est appelé à se mobiliser partout en France pour dénoncer le manque de personnel et "les situations de maltraitance qui en découlent" : le mouvement a été lancé notamment par le Syndicat National des Professionnels de la Petite Enfance (SNPPE). Les crèches municipales À Tire d'Aile et L'Oiseau Flûte sont concernées par la mobilisation.

Pas de perturbation à prévoir dans les autres crèches de Laval

Dans la crèche À Tire d’Aile, située dans le centre-ville de Laval, "seul le groupe des Petits Malins restera fermé toute la journée". "Les deux autres groupes fonctionnent normalement", précise la mairie.

Concernant la crèche L'Oiseau Flûte, dans le quartier des Pommeraies, "tous les groupes sont concernés" par la mobilisation du personnel. Les horaires d'ouverture de l'accueil de l'établissement varient en fonction des groupes d'enfants. Dans les cinq autres crèches municipales à Laval, il n'y a pas de mouvement signalé selon la mairie. Elles devraient "accueillir normalement les usagers", précise la Ville.

À Mayenne, les services municipaux affirment qu'il n'y a pas de personnel gréviste "en lien avec le mouvement de la petite enfance". La mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne, elle, n'était pas en mesure de confirmer ou non des perturbations dans les crèches de la commune.

Les écoles lavalloises concernées par un autre mouvement de grève

Dans les écoles, le personnel est appelé à faire grève contre la réforme des retraites du gouvernement. Selon la Ville de Laval, 12 classes pourraient être fermées ce mardi 6 juin, d'après les prévisions. Un service d'accueil minimum sera mis en place dans les établissements où il y a plus de 25 % de grévistes. La mairie de Laval appelle les parents à la vigilance et à s'informer auprès des écoles.