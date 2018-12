Mouvement des lycéens : "C'est important de continuer" estime une représentante UNL du nord France-Comté

Le syndicat lycéen UNL appelle à continuer les blocages tout au long de la semaine, et principalement ce mardi, contre la réforme du bac. Plusieurs établissements du nord Franche-Comté étaient encore perturbés ce lundi.

Lure, France

Le syndicat lycéen UNL appelle à continuer les blocages et les manifestations tout au long de la semaine. Dans un communiqué, le syndicat pointe "les violences des reformes Blanquer" qui doivent "redevenir le sujet central" de leur mobilisation. L'UNL estime que le gouvernement "instrumentalise" les violences pour "détourner les débats _au sujet de Parcoursup, de la réforme du Bac_, de la voie professionnelle et du SNU" (Service national universel).

C'est un des premiers mouvements lycéens qui prend depuis un an et demi"

Clara Monnain est représentante du syndicat lycéen UNL au lycée Georges Colomb de Lure, en Haute-Saône. Elle est en Terminale Littéraire. Pourquoi appelle-t-elle à poursuivre le mouvement ? "Déjà c'est un des premiers mouvements lycéens depuis un an et demi, avec toutes les réformes, qui prend à ce point-là".

"Et puis suite à tout ce qu'on a vu... les réponses du gouvernement et surtout les répressions policières (elle évoque notamment la vidéo de Mantes-la-Jolie NDLR), c'est important de continuer, encore et encore", estime-t-elle.

Notre bac ne sera pas égal partout en France"

Selon elle la réforme du bac crée une inégalité de traitement entre les lycées ruraux et les lycées parisiens. "Par exemple au Lycée Colomb à Lure (Haute-Saône), _l'option sport va être supprimée parce que le lycée ne l'a pas demandée_, alors que c'est quand même une opportunité pour le bac de pouvoir passer cette option-là (...) les examens qu'on passera en contrôle continu ne seront absolument pas les mêmes entre chaque lycée, ça veut dire qu'à la fin notre bac ne sera pas égal partout en France".

Le syndicat annonce des blocus et des actions toute la semaine et "principalement le mardi pour la "Revanche lycéenne". "Une jeunesse qui se soulève est une jeunesse capable d'imposer ses revendications", martèle l'UNL dans son communiqué : "Rendons nos revendications audibles".