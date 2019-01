Mouvement des stylos rouges : un don à l'asso Aïda plutôt qu'une journée de grève

Grenoble, France

Un don d'argent à l'association Aïda, qui accompagne des enfants atteints de cancers, plutôt que faire grève. C'est ce que plusieurs enseignants du mouvement "stylos rouges"ont choisi de faire alors qu'une journée de grève avait lieu dans les collèges et les lycées ce jeudi. Le mouvement des "stylos rouges" a vu le jour mi-décembre, peu de temps après celui des gilets jaunes. Il rassemble des profs toutes classes confondues, du public comme du privé. Sa page Facebook affichait près de 66.500 membres ce jeudi soir.

Entre aujourd'hui et demain soir, les enseignants sont invités à verser de l'argent à cette asso. Les membres des stylos rouges de l'académie de Grenoble ont été moteurs dans ce projet qui se décline également dans d'autres régions. "Le but est d'éviter de faire cadeau d'une journée de salaire à l'Etat", indique Pascal Chiritian, directeur d'école à Saint-Savin en Isère et coordonnateur au niveau de l'académie de Grenoble. Quitte à "perdre" de l'argent, ces enseignants veulent qu'une bonne cause en profite.

Une initiative qui sort de l'ordinaire "pour attirer l'attention"

"L'idée bien évidemment est d'attirer l'attention sur nous, notamment au niveau des politiques. L'idée est de montrer aussi que nous sommes capables de faire autre chose que des grèves qui deviennent un petit peu routinières et habituelles. On pense que c'est un geste fort qui peut-être loué par beaucoup de parents", détaille-t-il.

Mais si cette initiative est honorable, elle ne va pas faire avancer la cause, d'avoir des réponses concrètes de l'Etat aux revendications, Pascal Chiritian le reconnaît. "En tout cas, ça met notre cause en lumière", précise-t-il. Et cela a permis d'après lui d'échanger avec les parents qui, il l'espère, seront bientôt aux côtés des enseignants.

Ce mouvement n'exclut pas de renouveler l'opération et épauler ainsi d'autres associations, toujours en lien avec les enfants. A 19h, d'après Pascal Chiritian, qui a pris contact avec la présidente de l'association, un peu plus de 4.000 euros avaient été collectés via 91 donateurs. Il s'agit de don avec possibilité de déduction fiscale.