Mulhouse : des adolescents heureux de décrocher un job d'été à la mairie

330 adolescents travaillent en ce moment pour la mairie de Mulhouse. Ils ont décroché un job, dans le cadre du dispositif "chantiers jeunes". Ils bénéficient ainsi d'une première expérience professionnelle, perçoivent une rémunération et obtiennent en plus, des places de cinéma et de piscine.

Des ados motivés pour travailler en été. Depuis la mi-juin. 330 eunes âgés de 16 à 17 ans travaillent pour la mairie de Mulhouse. Ils suivent ce que l'on appelle des "chantiers jeunes". Ils travaillent dans les espaces verts, dans les bibliothèques, au service communication, au zoo.

Je fais une revue de presse tous les matins, je chercher les articles dans les journaux qui parlent de Mulhouse, du maire, de ses adjoints": Anaïs travaille au service communication

L'idée c'est de les familiariser avec le monde du travail . Une première expérience enrichissante pour eux. Ils travaillent une ou deux semaines pendant l"été, à plein temps ou à mi-temps. Ils sont rémunérés sur la base du SMIC et reçoivent également des places de cinéma, de piscine et de patinoire (équivalent de 80 euros ). De quoi bien s'éclater, une fois leur job d'été terminé.

Rencontre avec Anaïs et Billel qui ont décroché un job d'été à la mairie Copier

Billel, Aude et Anaïs, heureux de décrocher un job pendant l'été à la mairie de Mulhouse © Radio France - Guillaume Chhum

Je préfère travailler, plutôt que de rester chez moi et regarder des films": Billel travaille au service "gestion immobilière"