Des élèves en plein bachotage pendant leurs vacances à l'Université Populaire de Mulhouse

Ils sacrifient leurs vacances pour réviser. En ce moment des élèves de terminale et de première qui préparent le bac, suivent des cours de soutien à l'Université Populaire de Mulhouse. Deux heures tous les matins, pour ne pas perdre le fil de leur programme, pendant leurs congés.

C'est une bonne manière de ne pas perdre le fil du programme scolaire pendant les vacances : des élèves de terminale et de première suivent des cours pendant une semaine, à l'Université Populaire de Mulhouse. Pendant deux heures, ils sont encadrés par un professeur et révisent les bases en français, mathématiques, physique ou encore anglais et allemand.

Une semaine de révisions qui est plutôt accessible à tous : 67 euros pour 5 séances de 2 heures.

Ça nous force à réviser, en plus comme c'est un autre prof, donc on peut voir les choses d'une autre façon, " : Thimothé, élève en terminale à Thann

Les élèves sont attentifs et les séances de révisions se font en petits groupes, pas plus d'une dizaine d'élèves. "J'essaye de passer près d'eux pour voir ce qu'ils font. Certains s'entraident : il y a un jeune qui a une idée que l'autre n'a pas, ça va plus vite," commente Francis Lutz, professeur de mathématiques, chargé d'encadrer les terminales.

Des révisions, hors de la maison, qui permettent aux élèves de se concentrer uniquement sur leur séance du jour. " Quand on est chez soi, quand on en a marre on peut tourner la tête et aller vers l'ordinateur ou la guitare. Là on est sur place, ça nous force à réviser. En plus , ce n'est pas notre prof habituel , du coup , on peut voir les choses d'une autre façon," explique Thimothé, élève de terminale au lycée de Thann.

Des élèves attentifs pendant les cours © Radio France - Guillaume Chhum

Ici on est un petit groupe et on peut avancer à notre rythme," : Émilie, élève en terminale

Les lycéens sacrifient donc leurs congés scolaires pour réviser. Tous sont volontaires, car les maths en terminale S , c'est important, coefficient 7. Le professeur qui les suit est plus attentif avec eux :" avec nos profs, ils ont pas le temps de s'arrêter sur nous et ils ont un programme à faire. Ici on est un petit groupe et on peut avancer à notre rythme," souligne Emile en terminale S.

Prochaine session de révision pour les vacances de pâques à l'Université Populaire de Mulhouse : c'est du 18 au 21 avril, avec en plus deux séances de deux heures de révision de la philosophie pour 35 euros.