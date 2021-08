Mulhouse : des révisions en août pour des écoliers et des collégiens du quartier de Bourtzwiller

Des révisions pendant tout l'été sont organisées dans le quartier de Bourtzwiller de Mulhouse. La pandémie, les cours à distance ont entraîné des difficultés pour des écoliers et collégiens. Pour rattraper le retard, il y a des cours de maths et français pour les élèves volontaires.

Au mois d'août, une trentaine d'écoliers et de collégiens suivent ces cours de soutien, ils sont tous volontaires. C'est du lundi au vendredi, de 10 heures à midi. Il y a des cours de maths et de français, les enfants sont encadrés par des intervenants de l'association Etude plus, basée à Mulhouse.

Préparer sereinement la rentrée et rattraper le retard à cause des cours à distance

Avec le confinement et les cours à distance, l'année scolaire a été difficile. " Certains parents n'ont pas eu les moyens d'accompagner les enfants. Il y a eu des élèves qui se sont retrouvés perdus. Cela rassure les enfants et les parents avec ces révisions. Ils pourront débuter l'année avec moins de stress," avance Mansour Asildas, le directeur de l'association Etude Plus.

Etude Plus organise d'ailleurs tout au long de l'année des cours de soutien à Mulhouse. Les élèves progressent en moyenne de quatre points quand ils s'inscrivent, avancent les responsables.

Des jeunes motivés pour réussir la rentrée

Les jeunes sont au rendez-vous, certains poussés par leurs parents, d'autres de leur propre initiative. "Les cours à distance n'ont pas été faciles, il y avait une grosse charge de travail. Cela nous permet de faire les révisions des bases, les profs reviennent sur des choses non comprises pendant l'année" lance Bassma.

"Réviser en août, ça fait un peu bizarre, mais à la rentrée, je vais pouvoir frimer pour dire aux copains : tu vois je connais ça et ça", plaisante Redda. Pour Alia, c'est super de venir réviser : " Pendant les vacances, je vais aller nulle part et ça m'occupe. J'adore travailler et travailler c'est super à mes yeux. Je veux devenir médecin plus tard." Les révisions se termineront le 24 août.