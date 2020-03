MUNICIPALES - "Commun'idée" : à Clermont-Ferrand, un centre d'initiation à l'art pour enfants

À l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars, France Bleu vous propose un tour de France de bonnes idées repérées dans des communes ici et là. Ce mardi, gros plan sur une initiative dans le domaine de l’art, à Clermont-Ferrand, la ville a créé un centre d’art réservé aux plus jeunes.

Au cœur de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, Mille Formes a ouvert ses portes le 14 décembre dernier à l’initiative de la municipalité. Centre d’initiation à l’art dédié aux tout-petits, Mille Formes est dédié aux enfants de 0 à 6 ans. Ce lieu d’initiation accueille cinq jours par semaine et gratuitement les tout-petits qui doivent cependant être accompagnés par leurs parents, un enseignant ou leur assistante maternelle. Sur place, plusieurs espaces sont aménagés des artistes, pour permettre aux enfants de jouer, créer, participer à des ateliers, voir des films ou encore découvrir un petit musée.

Une première en France

Ce lieu unique en France a été créé en partenariat avec le Centre Pompidou qui dispose d’une longue expérience en matière d’initiation à l’art pour les plus petits. Ici, les 0-6 ans peuvent expérimenter et découvrir la création contemporaine sous toutes ses formes puisque la structure mise sur une forte pluridisciplinarité.

C’est par le "faire" que Mille Formes veut permettre aux enfants de se familiariser avec l’expression artistique, accompagnés par les médiateurs du lieu. Implanté à Clermont-Ferrand, la structure travaille également avec les autres acteurs de la culture comme par exemple pendant le festival du court-métrage où Mille Formes accueillait des ateliers de création cinématographique.