Muriel Pénicaud : " Le compte formation, c'est comme un livret A, c'est une vraie révolution !"

"Mon compte formation" est une idée du ministère du travail, développée par la Caisse des dépôts et consignations pour un budget de 1 à 2 milliards. Elle concerne 25 millions d'actifs, salariés et chômeurs.

Ce jeudi 21 novembre, le ministère de travail lance sur vos téléphones portables l'application Mon Compte Formation. Directement lié à votre compte personnel de formation (CPF), il doit permettre de sélectionner sans intermédiaire une formation près de chez soi et de la financer d'un clic.

Un compte formation comme un livret A

Muriel Pénicaud, ministre du travail était invitée de France Bleu Paris ce jeudi matin, elle explique : "Vous êtes aujourd'hui 25 millions de Français à avoir un nouveau droit. C'est comme si vous aviez des euros, comme un livret A. Vous allez pouvoir accéder à 100.000 sessions de formation. Pas besoin de demander une autorisation, pas d'intermédiaire, vous pouvez payer avec votre compte et y aller directement ! Vous mettez votre numéro de sécurité de sécurité sociale et vous découvrez combien vous avez d'euros. Vous pouvez co-financer ou financer votre formation sans demander l'autorisation à personne, c'estça qui est très nouveau ! Nous sommes le premier pays au monde à la faire, c'est un droit individuel et j'en suis très fière !"

Depuis 2014, chaque français actif est doté d'un compte personnel de formation (CPF) qui se remplit chaque année. Le montant moyen de ce compte est de 1040 euros selon le ministère. C'est avec cette "cagnotte", que vous pourrez financer la formation qui vous intéresse, et s'il vous reste des anciens droits à la formation (DIF), vous pourrez les ajouter à votre cagnotte personnelle. La ministre insiste sur le fait que l'on peut tout à fait se lancer dans une formation à la création d'entreprise, pour enrichir ses compétences ou même changer complètement de métier.

Faire baisser le chômage

Une nouveauté que le gouvernement veut mettre en avant pour la lutte contre le chômage : "La meilleure protection contre le chômage c'est la qualification explique Muriel Pénicaud, pour ceux qui n'ont pas de diplôme, le taux de chômage est de 18%, 6.5% pour les personnes avec une qualification."De plus, pour s’inscrire à une formation, aucun besoin de l'autorisation de l'employeur si ce n'est fait sur le temps de travail. "Si c'est un métier qui peut être utile à l’entreprise, elle pourra sans aucun doute dire oui" se;on la ministre du travail.

Formation peu utilisée en France

"Seulement un français sur trois qui se forme aujourd'hui, c'est trop peu. En Allemagne ou en Suède on se forme plus. Je crois que beaucoup de gens vont vouloir se former et face aux évolutions des métiers, c'est inévitable." La CGT estime de son côté que l'enveloppe a diminué par rapport à l'ancien système, aucunement répond Muriel Pénicaud déjà parce qu'aujourd'hui "tout le monde y a droit, absolument tout le monde ! Et puis on avait un système en heure qui ne marchait pas bien. Pour convertir les heures en euros, on a pris 15€ par heure alors que ce qui est constaté généralement constaté c'est 14€ donc on a aucun problème là dessus !"