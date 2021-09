"The Artist" : De Grands Enfants, deux Basques qui cartonnent dans la nouvelle émission de Nagui sur France 2

Le duo "De Grands Enfants" connaît un beau succès dans l'émission "The Artist" avec Nagui sur France 2. Depuis le 11 septembre, les Luziens Anatole Shoeffler et Baptiste Daleman participent au télé-crochet. Ce samedi, ils reviennent en direct à 20h40.

"De Grands Enfants", le duo de Saint-Jean-de-Luz, remporte un gros succès dans l'émission "The Artist" avec Nagui sur France 2. Depuis le 11 septembre, les luziens Anatole Shoeffler et Baptiste Daleman participent au télé crochet qui pour la première fois met en avant auteurs, compositeurs et interprètes. Leur première prestation a plutôt séduit le public, invité à voter sur Instagram pendant leur passage à l'antenne.

"Nous avons eu le meilleur score, c'est super, incroyable ! Extraordinaire, même" assure Baptiste Daleman. Durant toute la semaine, les deux compères ont participé à plusieurs émissions sur France 4 et ce samedi, ils vont revenir sur le plateau de "The Artist" à 20h40 sur France 2. "Nous avons répété plusieurs fois avec de nombreux musiciens parce que dans ce deuxième show nous serons accompagnés en direct par l'orchestre de l'émission" explique Anatole Shoeffler. Les deux compères ont pu travailler avec Boris Bergman, le parolier d'Alain Bashung, Dalida et Maxime Le Forestier.

Une "surprise immense"

Amis depuis tout petits, comme leurs pères et leurs grands-pères, Anatole et Baptiste ont assuré leur premier prestation en public à 18 ans et depuis, en presque deux décennies, ils ont participé à plus de 500 concerts. Le tandem, plutôt fier de représenter le Pays Basque à la télévision à une heure de grande écoute, a été sélectionné parmi 1.600 candidats. "Nous nous étions inscrits mais pendant longtemps nous n'avons eu aucun retour, et à la fin nous n'y croyions même plus. La surprise a été immense lorsque la production nous a appelé pour participer à ce concours inédit" sourit encore Baptiste Daleman.

Lors de cette deuxième participation, ce samedi, les Luziens présenteront leur tube : Le Monde est Fou. Décidemment, ces deux Luziens sont vraiment fous...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix