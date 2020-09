Mussidan : Le maire veut rebaptiser le collège avec le nom d'Arnaud Beltrame, le département refuse

Il y a débat autour de la nouvelle dénomination du collège de Mussidan. Pour le moment, il porte le nom du lieu-dit où il a été construit :Les Châtenades. Mais il y a deux ans, le maire de la commune Stéphane Triquart a fait voté en conseil municipal une proposition pour que le collège soit rebaptisé "Arnaud Beltrame", du nom du gendarme mort en se substituant à un otage lors d'une attaque terroriste dans une supermarché de l'Aude en mars 2018 : "Ce geste héroïque m'avait semblé suffisamment important pour réveiller en nous un devoir de mémoire. C'est dans mon ADN, j'ai été 20 ans médecin-colonel des pompiers donc je sais ce que c'est que de servir les gens, la patrie." Problème : c'est le département qui a la compétence de la gestion des collèges. Alors c'est à lui de décider des noms donnés aux collèges.

L'option de l'occitaniste Bernard Lesfargues privilégié par le département

Germinal Peiro, le président socialiste du Conseil départemental a une autre idée en tête : celle de baptisé le collège Bernard-Lesfargues, un occitaniste "qui a eu une carrière internationale !, s'exclame Germinal Peiro. Il a eu une grosse activité notamment en traduction entre le catalan et l'occitan et entre le catalan et le français. Une bibliothèque à Barcelone porte son nom aussi." Le président du département entend ainsi promouvoir la culture et les hommes du département.

Un avis partagé par certains habitants du village. Aurélia pense que c'est important "de prendre un des héros de Mussidan. Quand c'est sur l'histoire de la ville, je trouve ça sympa. En plus, on peut expliquer aux enfants, c'est quand même le patrimoine de la ville." Mais pour sa fille, tout juste sorti du collège, peu importe le nouveau nom, "Les Châtenades, ça restera toujours les Châtenades". Le conseil d'administration du collège doit se décider dans les prochaines semaines.