Mutations dans le Puy-de-Dôme: un collectif d'enseignants tire à nouveau la sonnette d'alarme

Ils veulent quitter leur département et réclament une mutation. Plusieurs enseignants du premier degré dans l'Allier se sont rassemblés ce mardi matin devant le Rectorat de Clermont-Ferrand. L'action est menée par le "Collectif Mutations 03", qui estime que "179 personnes, soit 10% du personnel de l'Allier demandent à quitter le département." 140 souhaiteraient se faire muter dans le Puy-de-Dôme, que ce soit pour raisons familiales ou convenance personnelles. Or, selon eux, "13 mutations" seulement ont été accordées.

Une délégation devait être reçu à 10h30 par le Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand © Radio France - Eric Le Bihan

Seulement 13 mutations et 10 exeat

Ce n'est pas la première fois que le collectif se mobilise. En mai 2019, déjà, les professeurs avaient manifesté leur mécontentement. Le Rectorat leur avait déjà répondu "qu'une évolution sensible" devait être "effective dès la rentrée scolaire 2019". Mais les enseignants ne voient rien venir. Pire, le département du Puy-de-Dôme a embauché encore 20 collègues contractuels.

"Pour la plupart, nous devons effectuer des trajets de plus de 200 km par jour pour honorer notre mission, avec les frais, les risques et la fatigue qui en sont les conséquences. Pour certaines personnes, cette situation est devenue tellement insoutenable qu'elles se voient contraintes de demander une mise en disponibilité ou un congé parental par défaut, ou sont même en arrêt maladie." - Collectif Mutations 03

De plus, les enseignants dénoncent le "non respect du barème". Une mutation se fait en deux phases : la première, appelée "permutation informatisée" se déroule nationalement, avec un barème édicté nationalement. La deuxième phase appelée "ineat exat" est réalisée localement. Le collectif explique que le Rectorat aurait "changé le barème sans prévenir et sans respecter les demandes du collectif".

Une délégation devait être reçue par le Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand à 10h30.