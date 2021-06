"On n'a même pas révisé" : les lycéens guérétois très sereins pour le bac de philo

Devant le lycée Favard de Guéret (Creuse), une demi-heure avant le début de l'épreuve de philosophie du baccalauréat ce jeudi, personne ne relit une dernière fois ses fiches. Beaucoup de lycéens avouent y aller les mains dans les poches ; certains ont même déjà les lunettes de soleil sur la tête. Pourquoi tant de sérénité ? Parce que le ministre de l'Education laisse la possibilité aux élèves de choisir entre la note de l'examen final et leur moyenne de l'année, à cause de la crise sanitaire.

On va finir en 1h au lieu de 4

à lire aussi Baccalauréat 2021 : édition inédite dans un contexte de crise sanitaire

Julia par exemple n'a même pas révisé. Elle a 13,5 de moyenne en philosophie donc cette épreuve ne peut que augmenter sa note. "Il suffit de mettre son nom, son prénom et d'écrire une intro, et c'est bon, on aura 4/20, on va finir en 1h au lieu de 4", rigole une de ses amies. "Je suis sûr que si on paraphrase le texte on aura déjà quelques points", croit savoir Tonin, très détendu. Alexis surenchérit : "J'y vais au talent !"

J'y vais au talent

Sérénité pour la plupart

Aliette, un peu plus sérieuse, aimerait finir l'année en beauté. Elle va vraiment se creuser la tête pour faire aussi bien, voire mieux que son 17 au bac blanc.

Noah quant à lui vise la moyenne. C'est crucial parce qu'il n'a que 8 en contrôle continu. Il fait partie des rares stressés ce jeudi matin, préférant rester à l'écart des attroupements joyeux pour se concentrer avant l'épreuve. C'est notamment lui qui avait organisé plusieurs manifestations devant le lycée Favard début mai pour protester contre le maintien de cette épreuve de philosophie.

Au bac blanc, il a choisi comme sujet "La liberté nous permet-elle de faire ce qu'on veut ?" Malgré l'inspiration, il n'avait décroché qu'un 8/20.

Du stress pour le Grand Oral de lundi

Après la philosophie, la seule épreuve maintenue pour les élèves de terminale est le fameux Grand Oral, lundi 21 juin. Grâce à sa moyenne générale, Yohan sait qu'il aura son bac "même si j'ai 2/20 aux deux épreuves." Mais le Grand Oral le stresse davantage. C'est la première fois qu'il est organisé après la réforme du bac.

Les résultats du bac seront dévoilés le 6 juillet. L'an dernier, 95% des candidats au bac ont été reçus, un niveau record. En Creuse, 757 élèves de terminale passent l'examen cette année, toutes filières confondues.