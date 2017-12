Douai, France

Ils avaient de petits yeux fatigués dans les allées de Gayant. Les candidats vont pouvoir souffler ce week-end. L'édition 2017 du concours de médecine a été d'abord marquée, comme les précédentes, par des difficultés de circulation : 3.600 étudiants et leurs parents ont tenté d'accéder au parking bondé, provoquant parfois la colère de certains internautes.

Concours PACES LILLE Bravo pour cette organisation merdique. Le parking de #Gayant est complètement bloqué à cause des travaux. 3000 étudiants et parents bloqués !!😠😠😠😠#douai#gayant#paces#lille2 — Berurier #SPF ❤️🇫🇷 (@Berurier59) December 13, 2017

D'après cette internaute qui tweetait en 2015, les difficultés semblent se répéter.

2h pour sortir de gayant qui dit mieux ? ? 😂 #paces#lille2 — Joséphine (@josephine_59) December 15, 2015

Aux ralentissements sur plusieurs kilomètres entre Orchies et Douai s'est ajoutée la panne de courant pendant une épreuve.

Merci @EDFofficiel pour cette petite coupure de courant pendant notre épreuve de physique à Gayant #PACES — Louis Vasseur (@LouisVsr) December 13, 2017

Gayant Expo accueille depuis 7 ans les candidats au concours © Radio France - Margot Delpierre

Une dictée pour terminer

Les étudiants en PACES (première année commune aux études de santé) ont planché sur de nombreuses matières, notamment l'anatomie, la physique et la chimie. Arthur, 18 ans, interrogé à la sortie d'une épreuve, ne se fait pas d'illusion : "J'ai bossé pendant les trois premiers mois. J'ai lâché deux semaines avant le concours. Il va falloir viser le redoublement. On n'a pas forcément compris les questions donc c'est compliqué de dire sur quoi elles portaient."

Petite nouveauté cette année : le professeur Didier Gosset, doyen de la faculté de médecine de Lille, plus grand centre de formation de France, a souhaité terminer les épreuves scientifiques par une dictée concoctée spécialement pour l'occasion. Selon lui, cette dictée est bénéfique à plusieurs titres : d'abord "connaître le niveau d'orthographe et de grammaire des étudiants au sortir du lycée", comparer ces résultats avec ceux du concours "pour voir s'il y a une corrélation car le niveau d'orthographe conditionne la compréhension des sujets", mais surtout voir "s'il n'y a pas un effort à faire" sur un groupe d'étudiants recalés "pour parfaire leurs connaissances en orthographe et en grammaire avant de les réorienter".

Fin des concours à gayant. Ça sera l’occasion de ne pas me lever « Dès potron-minet » pour réviser. #dictéePACES#PACES#lille2pic.twitter.com/gQWrRtWI0R — Louis Vasseur (@LouisVsr) December 14, 2017

Seconde moitié du concours prévue mi-mai

Les résultats de ces deux jours de concours seront publiés mi-janvier. Les 15% d'étudiants les plus mal classés devront alors oublier la médecine et se réorienter. Pour les heureux élus, la sélection ne s'arrête pas là. La seconde partie du concours aura lieu mi-mai. A la suite de quoi, les 450 premiers seront admis et poursuivront leurs études de médecine l'année prochaine. Certains recalés auront le droit de redoubler et de tenter à nouveau leur chance au concours.