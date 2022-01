"On n'avait jamais connu ça" : toujours pas de cantine jusqu'à la fin de la semaine à La Rochelle

Il y a quelques jours, l'élue qui s'occupe de la restauration scolaire à La Rochelle, en Charente-Maritime, était optimiste. "On pensait être arrivés au pic, que ça allait redescendre, que les cas allaient diminuer", avoue Mathilde Roussel. Ce mardi 25 janvier, il n'en est rien, au contraire. A ce jour, il manque près de 30% des équipes qui travaillent dans les écoles, du personnel absent soit pour cause de Covid, parce que cas-contact, ou parce qu'il faut garder les enfants, qui eux sont positifs. Résultat, la mairie n'a d'autre choix que de réorganiser les équipes pour quand même assurer l'accueil des élèves pendant la pause méridienne, sans pouvoir assurer de cantine, toute cette semaine, y compris ce vendredi 28 janvier. Les enfants doivent donc venir à l'école avec leur propre pique-nique, ou rentrer manger chez eux.

150 agents absents sur une équipe de 510

Pour faire fonctionner les 26 cantines de la ville, la municipalité compte une équipe de 510 personnes. "Actuellement, nous avons 150 absents, révèle Mathilde Roussel. Et _nous arrivons à en remplacer une cinquantaine, ce qui est déjà énorme, mais insuffisant_." Elle doit faire au jour le jour, enchaîne les réunions de crise, "j'ai encore appris cinq nouveaux cas ce mardi, cinq également ce lundi..."

Il a donc fallu procéder à une réorganisation, car les enfants sont quand même accueillis entre midi et deux (sauf les jeudis en ce moment, à cause des grèves, voir plus bas). "Nous mobilisons tous les agents que nous avons sur l'encadrement, l'accueil des enfants. Ils peuvent manger le midi, dans leur école, avec leur pique-nique, au chaud dans une salle. Par exemple, quelqu'un qui fait la cuisine habituellement, en ce moment il surveille les enfants, et je tiens à souligner la souplesse dont ils font preuve en ce moment."

Quant à la nourriture prévue initialement pour les repas, elle a été donnée à la banque alimentaire, "plusieurs tonnes", affirme l'élue.

A noter que la situation de ce jeudi 27 janvier est particulière, étant donné qu'il y a une grève nationale de tous les personnels de l'enseignement. "Nos agents n'ont pas à envoyer de préavis de grève, comme c'est le cas des professeurs, nous sommes donc incapables de savoir les effectifs présents ce jour-là", relate Mathilde Roussel. Ce jeudi donc, il n'y aura pas de cantine, ni d'accueil périscolaire, le matin, et le soir. Il n'y aura là même pas de pause méridienne, les parents devront récupérer leurs enfants sur le temps du repas. Et si l'enseignant est absent, la mairie vous demande de garder votre progéniture à la maison.