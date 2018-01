Landerneau, France

Digor eo Parcoursup abaoe dilun. War an unnek lisead e klasad divyezhek an Elorn, e Landerne, n'eus nemet unan a zo bet war al lec'hienn dija. "Kempennet brav eo al lec'hienn met n'eo ket aes da gompren pep tra pa z'ez evit ar wech kentañ war Parcoursup", eme Kelig.

Adalek dilun e c'hello ar skolidi embann o c'hoantoù. Dek choaz o do d'ar muiañ, neubeutoc'h eget ar bloavechoù paset. Plijet eo Lucie gant ar fed "ne vije ket urzh ebet er c'hoantoù". Met ne oar ket Telio penaos vo kavet gantañ "dek choaz, pevar am eus evit poent, hag a-walac'h eo d'am soñj'".

Ar gelennerien a c'hello lavar n'eo ket uhel a-walac'h al live evit mont e skol mañ skol - Delhio, lisead

Betek an 13 a viz Meurzh o do al liseidi evit leuniañ al lec'hienn. Goude-se e vo roet e soñj gant ar c'huzul klas. Met n'eo ket plijet al liseidi gant an nevezenti-mañ. "Ar gelennerien a c'hello lavar n'eo ket uhel a-walac'h al live evit mont e skol mañ skol", a soñj Delhio. A-du eo Anna gantañ : "Posubl e vefe deomp bezañ plijet kalz gant ur stummadur met nac'het e vefe gant ar c'helenner."

Adalek dilun o tont e c'hello al liseidi leuniañ al lec'hienn Parcoursup.

Ma n'eo ket bet kelaouet kalz ar re yaouank war Parcoursup, n'eo ket bet stummet re keneubeud ar re vras. "D'am soñj e rankfe ar ministrerez kas tud amañ el lise evit displegañ deomp penaos ober. N'eo ket deomp ni da c'houzout pep tra, a zispleg Hervé Maubian, kelenner war ar brezhoneg. Pa vez komz eus dazont tud memestra eo a-bouez."

Ur frapad amzer no memestra al liseidi evit leuniañ Parcoursup. Adalek fin miz Mae vo kaset respontoù dezho. Ur prantad berr a-walac'h o do evit asantiñ, pe get, ar studioù vo kinniget dezho.

Selaou ouzh ar reportaj