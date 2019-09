Naissance du Campus Sup Ardennes à Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, France

Deux ans après le début du chantier, le nouveau campus Sup Ardennes a été inauguré ce vendredi 13 septembre 2019, à Charleville-Mézières. La ville propose désormais 60 formations post-bacs qui accueillent 2315 étudiants et mise sur cette nouvelle infrastructure pour en recruter davantage.

Accueillir plus et mieux

Le chef-lieu dispose en effet d'une marge de progression. 18% seulement de ses bacheliers finissent diplômés de l'enseignement supérieur, contre 28 % à l'échelle nationale.

Le plan du nouveau campus Sup Ardennes - Campus Sup Ardennes

Troyes sert de modèle : la préfecture de l'Aube a misé sur les formations universitaires plus tôt. Troyes comptait autant d'étudiants que Charleville-Mézières voilà 25 ans et en accueille désormais 10 000, soit quatre fois plus.

On est le seul site de l'Université de Reims Champagne-Ardenne aussi proche de la Belgique et du Luxembourg et nous avons un terroir industriel très développé, peut-être davantage en métallurgie que les autres secteurs couverts par l'Université de Reims. On doit tirer avantage de nos particularités" - Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières

Sur quatre hectares, avec trois nouveaux bâtiments, le nouveau campus a pour ambition d'attirer davantage d'étudiants, mais aussi d'"avoir des étudiants plus heureux", explique Boris Ravignon, le maire de Charleville-Mézières.

La nouvelle cafeteria du nouveau campus Sup Ardennes © Radio France - Alexandre Blanc

La maison des étudiants abrite une cafeteria, des espaces de travail, des locaux associatifs et... des baby-foot. De quoi séduire Baptiste , nouvel arrivant à Charleville-Mézières qui étudiait jusqu'à présent à Reims : "Tout est neuf, tout est moins cher et vu qu'on est pas beaucoup, on est plus proches des profs... Tout est plus cool"