Najat Vallaud-Belkacem, un bilan assumé et revendiqué

La ministre de l'Education nationale était en visite en Rhône-Alpes ce vendredi 17 février, dans un lycée puis dans une école maternelle. En cette fin de quinquennat, Najat Vallaud-Belkacem défend le bilan du gouvernement, tout en assurant soutenir le candidat à la présidentielle Benoît Hamon.

Najat Vallaud-Belkacem a rendu visite au lycée polyvalent Ella Fitzgerald de Saint-Romain-en-Gal sur le thème de la lutte contre le décrochage scolaire. Puis à Diémoz, elle a inauguré la nouvelle école maternelle qui peut accueillir 120 élèves. Un établissement de 1400 mètres carrés qui a coûté 2 millions d'euros dont 700.000 à la charge du département. L’occasion pour elle de dire à quel point l’école maternelle française est enviée à l’étranger, et l’importance qu’elle a pour les premiers apprentissages.

La ministre de l'Education nationale assume son bilan alors que le quinquennat s'achève. Notamment sur la réforme des rythmes scolaires. Najat Vallaud-Belkacem n'aime pas qu'on lui fasse remarquer que d'une commune à l'autre, la différence de moyens financiers crée des inégalités quant aux activités périscolaires proposées.

Après la réforme des rythmes scolaires, 75% des enfants ont accès à des activités périscolaires

« Avant la réforme, il y avait des disparités dans l’accès aux activités. Les familles qui avaient les moyens de payer l’association sportive, le conservatoire etc, y envoyaient leurs enfants. Les autres restaient devant la télé. Et personne ne s’en plaignait. Vient la réforme des rythmes scolaires qui a précisément vocation à lutter contre ces inégalités-là, et là on nous raconte que ça crée des disparités. » Et la ministre donne des chiffres : avant la réforme, 25% des enfants faisaient des activités de loisirs, de culture, de sports. Aujourd’hui la proportion est passée à 75%.

Je ne passe pas mon temps à ressasser qu'il y a des gens parmi nous qui se sont opposés à notre quinquennat▬ Najat Vallaud-Belkacem

Interrogée sur le début de campagne poussif de Benoît Hamon, qu'on ne sent guère aidé par un gouvernement qu'il a bien critiqué, Najat Vallaud-Belkacem assure que même si elle aurait préféré que François Hollande se représente, même si elle soutenait Manuel Valls, elle se range derrière l'élu de la primaire.

Et elle se livre à un exercice d'équilibriste : revendiquer un bilan de gouvernement tout en faisant campagne pour celui qui l'a dénigré. «Le bilan de ce quinquennat est éminemment positif, et je pense que tout ça sera reconsidéré à sa juste valeur assez rapidement. Donc n’étant pas pessimiste là-dessus, je ne passe pas mon temps à ressasser qu’il y a des gens parmi nous qui se sont opposés à notre quinquennat. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est de voir que derrière la candidature de Benoît Hamon, qui l’a emporté, il y a eu une demande de la part des électeurs de la primaire, qu’on soit capables de dessiner un projet de société. Donc je pense qu’il faut qu’on soit capables de tenir cet équilibre sur ses deux jambes : oui ce bilan est bon, et oui il faut ne pas s’en contenter et se projeter dans l’avenir ».

Et la ministre de conclure : « c’est pour cela qu’il faut qu’on fasse campagne, et pour ce qui me concerne, je la fais ».