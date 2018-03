Non à la fermeture d'une classe : c'est le message écrit sur une banderole que des parents d'élèves ont accroché sur les grilles de l'école Buthégnémont. La fermeture d'une classe en maternelle ferait passer les effectifs de 23 à plus de 29 enfants par classe à la rentrée prochaine

Nancy, France

Le couperet est tombé le 15 février dernier à l'issue du comité départemental de l'éducation nationale, 50 classes fermeront à la rentrée prochaine en Meurthe et Moselle et 14 ouvriront. Parmi les établissements touchés, l'école maternelle de Buthégnémont, quartier résidentiel situé sur les hauteurs de Nancy qui vivait plutôt dans une situation confortable avec une moyenne de 23 élèves par classe mais selon les prévisions, cette moyenne risque encore de baisser au mois de septembre d'où la décision de fermer une classe.

Déshabiller Paul pour habiller Jacques

Mais cette suppression ferait passer les effectifs à une moyenne de 29,7 élèves par classe dénoncent les parents d'élèves en colère "on déshabille Paul pour habiller Jacques" explique Muriel Carel, la président de l'association indépendante des parents d'élèves de Buthégnémont (AIPEB) "c'est une bonne chose de dédoubler les classes dans les zones défavorisées mais ça ne doit se faire au détriment des autres écoles".

La fermeture d'une classe ferait passer les effectifs de 23 à plus de 29 élèves par classe © Radio France - Mohand Chibani

Autre argument mis en avant par les parents d'élèves, les naissances dans ce secteur géographique dont dépend l'école de Buthégnémont " il y a eu 57 naissances en 2015, et une grande partie de ces enfants seront inscrits dans cette école à la rentrée prochaine, et cela l'inspection académique n'a pas voulu en tenir compte, ce qui fait qu'il y aura beaucoup plus que 29 enfants par classes" déplore Delphine une maman d'élève. La mobilisation des parents va se poursuivre tout au long de la semaine, ils seront présents aux sorties de classes pour convaincre d'autres parents de les rejoindre et envisagent si nécessaire une manifestation pour se faire entendre.