Houdemont, France

Dès le samedi matin, ce magasin nancéien spécialisé dans la vente d'articles de sport est bondé. Survêtements, maillots de bains, chaussons de gym... A chacun son achat de dernière minute avant la rentrée scolaire ce lundi 3 septembre. Solène, qui avait "acheté toutes les fournitures scolaires", pensait en avoir fini avec les courses de rentrée. C'était sans compter les imprévus de cet été, et les pieds de son enfant qui ont pris deux pointures.

Baskets, survêtements, sac à dos... L'heure est derniers achats à deux jours de la #rentrée dans ce magasin spécialisé de Houdemont. pic.twitter.com/3LTG9HnFpP — France Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) September 1, 2018

Pour Sylvie, c'est carrément le caddie qui est rempli. "On vient chercher des nouveaux collants de danse et des demi-pointes, puisque les activités reprennent mercredi et un maillot de bain pour l'école. On a aussi racheté un survêtement et baskets d'intérieur pour le collège". Ces courses nécessitent un certain budget pour cette mère de famille, qui l'évalue autour des 70 euros. Selon elle, cela "participe au bien-être des enfants, eux qui redémarrent une nouvelle année".

Des ventes doublées

Une période toujours très lucrative pour le magasin. "Cette semaine, c'est ma plus grosse semaine de l'année", détaille Bruno Aublanc, responsable du rayon tennis. Comme les ventes sont doublées depuis le 20 août, l'enseigne a fait appel à des effectifs supplémentaires. "Pour la rentrée des classes, sur le planning, on va avoir entre cinq et dix personnes en plus. Si je prends mon rayon sport de raquette, j'ai une personne en plus. Ce qui représente 25% au niveau humain en plus".

L'effet rentrée va se prolonger encore jusqu'à la semaine prochaine.