Plusieurs syndicats enseignants appellent ce mardi à la mobilisation contre la politique gouvernementale en matière d'éducation. En cause notamment : les fermetures de classes, nombreuses en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Lorraine, France

Les enseignants seront dans la rue mardi après-midi à Nancy pour une manifestation à l'appel de plusieurs syndicats. Les revendications, qui concernent à la fois le premier et le second degré, sont nombreuses. D'abord, la réforme du Bac qui doit être présentée officiellement le 14 février mais dont on connaît déjà les contours. Ensuite, la réforme d'entrée à l'université qui a déjà mobilisé les lycéens la semaine dernière.

Mais l'appel à la grève concerne aussi les projections de la carte scolaire pour la rentrée 2019. Des projections particulièrement inquiétantes en Lorraine si l'on en croit le SNUIPP, le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré. En Meurthe-et-Moselle, 46 fermetures de classes seraient envisagées à la rentrée prochaine pour à peine 14 ouvertures. Et dans les Vosges, 62 fermetures pour 43 ouvertures.

L'école, "poumon du village"

L'école de Rouvres-la-Chétive, par exemple, près de Neufchâteau, pourrait perdre l'une de ses trois classes à la rentrée prochaine alors que le nombre d'élèves reste stable, autour de 50. En septembre 2019, il resterait donc deux classes : une de 28 élèves de la petite section de maternelle au CP ; une autre de 22 élèves du CE1 au CM2. "Nous aussi nous avons des enfants en difficulté qui ont besoin d'une attention particulière" déplore le maire Claude Thiery, en référence au dédoublement des classes de CP en zone prioritaire. "Nous avons fait de gros investissements pour cette école qui est le poumon de notre village".

Au Syndicat, près de Remiremont, l'école du centre-ville pourrait perdre une de ses six classes. Au lieu de 22 actuellement, les élèves seraient 28 par classe à la rentrée prochaine. " Ce sont toujours les écoles rurales qui payent au profit des écoles de villes" regrette Aurélie, maman d'élève. Certains parents menacent même de partir dans le privé, comme Camille : "si cela doit défavoriser mes enfants, ils iront ailleurs" assure cette mère de famille, avec regrets. "Mais c'est un cercle vicieux car il y aura moins d'élèves au Syndicat, donc moins de professeurs".

Les parents d'élève du Syndicat seront fixés jeudi sur le sort de cette classe.