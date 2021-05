Nancy : un rassemblement pour s'opposer aux fermetures de classes dans le département

Ils disent "non" à la fermeture de classes dans le département ! Ce mercredi, un rassemblement s'est tenu place de la Carrière à Nancy. Des parents d'élèves, des enseignants, des élus. La cinquantaine de manifestants s'inquiète de la prochaine rentrée scolaire, puisque 63 classes doivent fermer en Meurthe-et-Moselle. "On demande le gel de ses fermetures, car le contexte sanitaire ne nous permet pas d'être optimiste pour la rentrée, explique Aurore, parent d'élève à l'école d'application du Centre d'Essey-les-Nancy. On attend des moyens pour accompagner nos enfants le mieux possible dans cette période sanitaire compliquée."

Des conséquences sur les communes rurales

Pour les manifestants, ces annonces sont synonymes de conditions de travail dégradées, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Mathilde Jouffroy, déléguée départementale du SNUIPP-FSU, s'inquiète pour la suite : "Qui dit fermetures de classes, dit effectifs surchargés, donc conditions d'apprentissage détériorées. On manque énormément de professionnels dans le premier degré, il faut recruter !"

L'un des slogans des manifestants © Radio France - Arnaud Roszak

Pour les petites communes, ces annonces sont une mauvaise nouvelle pour le monde rural dans son ensemble. "Chez nous, fermer une classe envoie un signal très négatif, explique Sylvain Gigleux, représentant des parents d'élèves d'un regroupement scolaire près de Pont-à-Mousson. On perd en attractivité. Cela pourrait inciter des gens qui restaient chez nous parce qu'on avait des petits effectifs dans nos écoles, à se tourner vers des écoles de ville, qui vont proposer des équipements que l'on n'a pas." Pour Sylvain Gigleux, c'est tout un microcosme économique qui risque d'en pâtir, certains emplois aussi, comme les nounous notamment.