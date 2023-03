Nancy : Une exposition à l'hôtel de ville pour commémorer les 80 ans de la rafle de mars 1943

Une exposition est visible en ce moment à l'hôtel de ville de Nancy pour commémorer les 80 ans de la rafle des 2 et 5 mars 1943. Des jeunes hommes, âgés d'une vingtaine d'années pour la plupart, ont été arrêtés au hasard par la gestapo, la police nazie, pour aller travailler dans les camps de Sachsenhausen en Allemagne, et Mauthausen en Autriche. L'exposition retrace la vie des déportés dans ces camps de travail.

Cette rafle de mars 1943 à Nancy est un fait très mal connu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. "Les plus de 200 jeunes, Nancéiens et de la banlieue de Nancy, ont été arrêtés comme ça, dans la rue, un peu au hasard, parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment", raconte Nicole Creusot, adjointe au maire de Nancy, "C'était de la main-d'œuvre pour les camps de travail." Les raflés ont été emmenés à la prison Charles III, puis au camps de détention de Compiègne et de là, déportés en Allemagne et en Autriche.

"Vous entrez par la porte mais vous ressortirez par la cheminée"

L'exposition itinérante a été conçue par l'Amicale d'Oranienburg-Sachsenhausen, constitué de descendants de déportés de ce camps de travail. C'est Mireille Cadiou, présidente de l'Amicale et fille de déporté, qui en fait la visite. Elle s'arrête d'abord devant une photographie. "C'était la porte du camps", décrit-elle, "Quand les déportés arrivaient, les nazis leur disaient : "Vous entrez par-là mais vous sortirez par la cheminée", c'est-à-dire par les fours crématoires. C'était le comité d'accueil des déportés."

L'un des dessins de René Rhein présenté à l'exposition. © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'exposition présente aussi de nombreux dessins, réalisés des années plus tard par le Nancéien René Rhein, survivant de Sachsenhausen et aujourd'hui centenaire. L'un deux montre les "blocs", ces baraquements dans lesquels les déportés s'entassaient pour dormir et manger. "Ils dormaient dans ce que les déportés appellent des châlis, c'est-à-dire des sortes de lits superposés dans lesquels ils s'étendaient à même les planches, en se serrant à deux ou trois sur 90 centimètres de large", raconte Mireille Cadiou, "Avec toute cette promiscuité, les poux et les maladies circulaient très vite."

Un peu plus loin, René Rhein a représenté le moment des repas, où chaque déportés avaient droit à un morceau de pain et un peu de soupe pour toute la journée. Ces dessins apportent beaucoup à l'exposition selon Mireille Cadiou. "On voit l'expression des visages, l'environnement ... Tout est très simple mais c'est très vivant. C'est vraiment la vie quotidienne que les déportés menaient dans ces camps."

"L'Appel", l'un des dessins de René Rhein présenté à l'exposition. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Les déportés de Sachsenhausen travaillaient dans une briquerie, un travail très pénible qui consistait à décharger des sacs de ciment puis à les transformer en briques. D'autres "kommandos", des groupes de déportés, travaillaient aussi dans une usine de pièces d'avions. "Ceux qui travaillaient là essayaient de faire du sabotage, malgré tout. Il fallait être très prudent, d'autant plus que des civils allemands travaillaient avec eux ... Les pilotes appelaient les avions qui sortaient de ces usines, les Heinkel 177, "les briquets volants" parce qu'ils étaient souvent sabotés. Ils avaient peur de monter dedans."

Des visites de l'exposition sont prévues ce jeudi 2 mars et ce vendredi 3 mars de 8h30 à 17h, puis du lundi 6 au jeudi 9 mars aux mêmes horaires. Ce jeudi 2 mars, un parcours mémoriel est aussi organisé, notamment pour les scolaires, à travers Nancy, sur les différents lieux où les plus de 200 jeunes ont été arrêtés, à partir de 8h30 au départ de l'hôtel de ville.