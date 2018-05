Nanterre, France

Une décision "responsable". Jean-François Balaudé, président de Paris-X Nanterre, a décidé d'annuler les derniers partiels qui devaient se tenir, par crainte de nouveaux incidents.

La semaine dernière, les examens délocalisés à Arcueil n'ont pas pu avoir lieu, perturbés par des manifestants. Mardi 15 mai, l'université a donc officialisé le recours aux évaluations alternatives.

Extrait du communiqué du président de l'Université, mardi 15 mai © Radio France - Thomas Séchier

"Les examens ne seront bradés"

"L'intention n'est pas de brader les examens", rassure Jean-François Balaudé. "C'est simplement le sentiment de responsabilité qui l'emporte. Nous ne souhaitons pas aller vers une surenchère qui conduirait à débloquer de force les bâtiments, avec le risque de nouveaux incidents."

Il sera donc proposé aux étudiants des oraux, des épreuves en ligne écrites et en temps limité, des travaux à la maison, des mini-mémoires ou encore des QCM en ligne. Il reconnaît que "les étudiants sont un peu exaspérés de subir cette situation, les enseignants et les personnels administratifs sont épuisés de préparer des examens qui ne peuvent pas avoir lieu. Or, nous savons faire autrement. Nous allons donc nous retrousser les manches et proposer ces épreuves alternatives pour finir l'année du mieux possible."

Des étudiants toujours pas satisfaits

Sur le campus, les étudiants sont divisés. Irène et Camille, qui étudient en licence d'arts du spectacle, ont obtenu de leur professeur qu'elles rendent un travail de groupe. "On y prend beaucoup plus de plaisir que pour un partiel classique", se félicite Irène, mais Camille reconnaît qu'en acceptant cette proposition, "_on fait le jeu de la fac, ils auront leurs notes_, qui ne voudront rien dire car nous avons réalisé ce travail à 15 élèves, c'est juste administratif".

François, étudiant en 3e année de licence de droit franco-espagnol, n'est pas défavorable aux devoirs maison mais contre les partiels en ligne. "J'ai des amis qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur. J'en ai même un qui ne sait pas s'en servir ! Si cette solution est retenue, il y aura un boycott ou un sabotage... "

Du côté des anti-blocage, Etienne se désole. "Pour ceux qui ont bien bossé toute l'année, c'est un peu injuste. Et pour ceux qui passeront les concours des grandes écoles, les partiels constituent un bon entraînement. Là, ça sera pénalisant...".