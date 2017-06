Nantes : à 70 ans, elle passe le bac en même temps que sa petite-fille

Liliane Kern, 70 ans, est la doyenne des candidats au bac de l'académie des Pays-de-la-Loire et la quatrième candidate la plus âgée de France. Elle a décidé de passer son bac pour sa petite-fille.

Parmi les 21.000 candidats au bac en série générale, cette année en Pays-de-la-Loire, il y a une candidate un peu particulière. Liliane Kern a 70 ans, elle est retraitée et elle se prépare à passer les épreuves de la série ES, économique et social, à Nantes. C'est la candidate la plus âgées de l'académie et la quatrième plus âgées en France. Elle fait ça pour sa petite fille qui passe aussi son bac éco cette année.

Se remettre aux études, c'est bon pour les neurones !

Pourtant, Liliane est déjà diplômée. Il y a une cinquantaine d’années, elle a obtenu l’équivalent d’un bac scientifique. Repasser les épreuves dans une autre série, c'est une décision qu’elle a prise il y a deux ans pour ne pas s’ennuyer et pour continuer à avoir une activité intellectuelle : "C’est une occupation comme une autre. Plutôt que de faire du scrabble ou des mots croisés comme la plupart des gens de mon âge, se remettre aux études c’est aussi bon pour les neurones !".

Aussitôt, elle demande l’autorisation à sa petite fille qui s’apprête aussi à passer son bac. "Je lui ai demandé si ça la gênait que je le passe avec elle, elle m’a répondu que non. Je ne voulais pas le faire sans son accord… Ça aurait pu lui poser des problèmes, par exemple si je l’avais eu et elle non."

Ma famille a été amusée, ils savent que je suis un peu déjantée

La petite-fille est même plutôt ravie que sa mamie s’engage dans ce challenge avec elle, ne serait-ce que pour réviser en famille. "On a des conversations comme elle pourrait avoir avec ses camarades de classe. On parle du contenu des programmes, des épreuves, des petits points importants..."

Se lancer dans un tel défi à 70 ans, ce n’est pas commun, mais les réactions autour de Liliane sont toujours bienveillantes. "Ma famille l’a très bien pris. Ils ont été amusés mais ils n’ont pas été surpris. Ils savent que je suis un peu déjantée et que l’on n’a jamais réussi à me faire rentrer dans une case." Réactions également très positives chez les autres candidats : "l'année dernière, j’ai passé les épreuves anticipées de français et de sciences. Ce sont des épreuves que l’on passe généralement en classe de première. Après les épreuves, beaucoup de jeunes sont venus me voir. Ils étaient souvent impressionnés que je fasse ça à mon âge."

Rendez-vous dans quatre ans pour passer un bac scientifique

Mais cette année, Liliane est certaine de rater son bac. Elle a eu des problèmes de santé qui l’ont empêchée de réviser suffisamment. Peu importe, elle retentera sa chance l’année prochaine. En attendant, il y a quand même des matières dans lesquelles elle se sent plus à l’aise que d’autres : "j’ai horreur de l’économie… En philosophie, je pense que ça va bien se passer, j’ai l’habitude d’écrire. En maths, il y a des parties du programme que je n’ai pas revues, si ça tombe là-dessus, ça va être dur…"

Et dans quatre ans, un nouveau défi attend Liliane : son petit-fils, souhaite passer un bac scientifique et elle lui a promis qu’ils le passeront ensemble.