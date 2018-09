Après des semaines de contestation contre le projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiants (ORE), l'université de Nantes a fait ses comptes. Le montant des dégâts causés par les occupations se chiffre à 985 400 euros.

Nantes

Des tags sur les murs, un système wi-fi détérioré, un ascenseur cassé, du mobilier volé. Tout le monde a encore en mémoire les dégradations survenues au printemps dernier sur le campus du Tertre à Nantes à l'occasion de la contestation estudiantine contre le projet de loi (ORE) du gouvernement. Depuis, l'Université de Nantes a fait ses comptes. Et la facture est salée. Le montant des dégâts s'élève à 985 400 euros. "383 500 euros pour la remise en état des locaux, 245 000 euros pour le nettoyage des sols et des murs, 220 000 euros pour le gardiennage et le reste pour la location de salles" précise Olivier Laboux, le président de l'Université de Nantes qui faisait sa rentrée ce lundi.

Deux amphithéâtres touchés

A Nantes, deux amphithéâtres du campus du Tertre ont été victimes de dégradations lors de cette vague de contestation. Ils sont actuellement fermés. Les travaux de réhabilitation viennent de débuter. Il y en a pour plusieurs semaines. "Je tiens à remercier le ministère qui a tenu parole. Il vient de nous allouer 985 400 euros pour rembourser les dégâts. Mais, j'aurais préféré que cette somme serve pour les étudiants en difficultés" conclut Olivier Laboux.