Nantes : l'académie va mener une expérimentation sur l'éducation prioritaire

Dès septembre 2021, le gouvernement va piloter une expérimentation sur l'éducation prioritaire dans trois académies dont celle de Nantes. L'objectif est de "mieux répondre à la diversité des territoires et de leurs publics", précise le ministère de l'Éducation.

Le gouvernement souhaite apporter plus de "justice et de souplesse". Dès septembre 2021, le gouvernement va mener une expérimentation sur l'éducation prioritaire dans trois académies : Aix-Marseille, Lille et donc Nantes.

Un rapport de 2018, confié à à l'universitaire Pierre Mathiot et à l'inspectrice générale Ariane Azéma, établissait un constat : "70 % des élèves défavorisés ne sont pas scolarisés en zone d'éducation prioritaire". Ce rapport estimait "nécessaire d'assouplir" le réseau d'éducation prioritaire considéré comme trop rigide.

"Mieux répondre à la diversité des territoires et de leurs publics"

"L'objectif de cette expérimentation est de gommer toutes les imperfections de la carte de l'éducation prioritaire et de mieux répondre à la diversité des territoires et de leurs publics. Nous voulons aller vers une aide qui est sur-mesure par rapport à la difficulté réelle et la typologie de l'école", précise le secrétariat d'État à l'éducation prioritaire.

Ce dispositif pilote sera mis en place via des contrats locaux d'accompagnement pour aider les élèves durant leur scolarité. Nathalie Elimas, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire, dévoilera la liste des établissements concernés dans l'académie de Nantes avant la fin décembre.